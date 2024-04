En otro momento, el postulador indicó que el P. Bolla conoció a la Beata María Troncatti, quien sirvió a los Shuar en Ecuador, y que el Siervo de Dios estuvo en la beatificación de esta Hija de María Auxiliadora (2012). El P. Cameroni también fue a dicha celebración y se encontró con el P. Bolla.

“Me habló mucho de su fe en el misterio de la Eucaristía y me decía: ‘Yo voy a pedir al Papa que vaya a poner un artículo del Credo que va a expresar, explicitar nuestra fe eucarística de la Iglesia’. Me impactó el hecho que tenía una cara luminosa, el P. Bolla, parecía transparente, una transfiguración de su cara que me recuerdo muy bien”.

El P. Cameroni espera que en los próximos meses se pueda concluir con la fase diocesana y así continuar con el proceso de este Siervo de Dios hacia los altares.