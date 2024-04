Un filósofo español pone en marcha Catholic Radar, en la estela de Il Sismografo

Este cambio no se debe a factores casuales, explica a ACI Prensa: “Como católico, seguía la información religiosa en medios digitales. Además me gusta escribir. Si sumas esas dos cosas, no es tan raro que me dedique a tratar de colaborar en bien de la Iglesia desde el ámbito de la información”. Así, desde 2022 edita una newsletter en la que recopila y analiza por cuenta propia noticias de la Iglesia Católica.

Ahora lanza Catholic Radar tras considerar que Il Sismógrafo “era una web muy útil para periodistas y eclesiásticos interesados en tener una visión global de la Iglesia”. El golpe definitivo para lanzarme al ruedo fue conseguir la ayuda de nueve voluntarios”, explica a ACI Prensa.

Pese a estar elaborada por voluntarios, el proyecto tiene unos gastos asociados: “Todos trabajamos pro bono”, explica García Herrería, quien se compromete a que la página “siempre será siempre gratuita”, si bien se aceptarán donativos “para cubrir los gastos de mantenimiento de la web, que hemos adelantado los miembros del equipo”, detalla.