El Cardenal Cobo, a 20 años de los atentados del 11M: La muerte no tiene la última palabra

En su homilía, el Cardenal Cobo ha comenzado subrayando que los fallecidos y heridos “no son números, no. No son estadísticas, no. Son vidas humanas que quedaron segadas de golpe. Individuales, singularísimas, únicas, irrepetibles, todas especiales”, a las que ha ofrecido “el abrazo sentido y cariñoso de la Iglesia” y “la promesa esperanzada de nuestro Dios de que la muerte no tiene la última palabra”.

Recordar en un valor “para buscar la verdad”

El Cardenal Cobo ha compartido que “recordar es un deber” un valor “para buscar la verdad y ‘reaprender a vivir’”, así como para “aprender de nuestros errores, para no volver a repetirlos. Y para poner en valor nuestros aciertos y logros, para cuidarlos como el bien delicado que son”.