Sacerdotes argentinos llevan el Evangelio a sitios donde la Iglesia Católica no ha llegado antes

En África fue testigo de manifestaciones y posesiones diabólicas. “Hubo un caso aterrador del que fui testigo, en el que un obispo me dio autoridad como exorcista. Era una niña que espontáneamente se desnudaba en la escuela y entraba en trance. Avergonzados, sus padres dejaron de enviarla a la escuela. Pero al final el Señor la liberó”, recordó.

Dijo que se prepara cada día con el Oficio Divino y el ayuno, seguido de la celebración de la Santa Misa antes de salir. Él y sus compañeros evangelizan por la mañana y por la noche, respetando la regla de la oración y el rosario. Actualmente hay nueve sacerdotes en la orden y seis seminaristas están listos para unirse. Piden oraciones y donaciones para poder continuar con su trabajo.

“La Iglesia no quiere que el mundo confíe en ella si el precio de esa confianza es que el mundo niegue a Dios”, dijo Highton. “La Iglesia no quiere la confianza de los poderosos al precio de renunciar a la Palabra. Si la Iglesia deja de ser misionera, pierde su razón de ser: la confianza de los potentados en una Iglesia no misionera es confianza en una prostituta, no confianza en la Santa Madre Iglesia”.