Así es como San Francisco de Sales logró dominar su ira y no perder la paciencia

A continuación una oración escrita por este paciente obispo , quien según el área de catequesis de la Conferencia Episcopal de Francia, logró convencer a sus compatriotas y gente de la realeza con su calma y gentileza.

Oh Señor, con tu ayuda quiero practicar la gentileza

en los encuentros y molestias diarias.

Tan pronto como me dé cuenta de que la ira se enciende dentro de mí,

reuniré mis fuerzas,

no violentamente, sino suavemente,

y buscaré restaurar la Paz en mi corazón.

Sabiendo que nada puedo hacer solo,

me ocuparé de pedirte ayuda,

como lo hicieron los Apóstoles cuando fueron sacudidos por el mar embravecido.

Enséñame a ser amable con todos,

incluso con los que me ofenden o se oponen a mí,

y también conmigo mismo,

sin agobiarme con mis faltas.

Cuando caiga, a pesar de mis esfuerzos,

me levantaré suavemente y diré:

“Ven, pobre corazón mío,

levantémonos y dejemos este hoyo para siempre.

Recurramos a la Misericordia de Dios, Ella nos ayudará”.