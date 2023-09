“El mensaje de Jesús es claro”: Dios “actúa por amor y por gratuidad. Nosotros no podemos repagarlo pero, cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Perdonar no es por tanto una buena acción que se puede hacer o no: es una condición fundamental para quien es cristiano”.

Cada uno de nosotros, explicó el Papa Francisco, es un beneficiario del perdón divino, de hecho, es un “perdonado” o una “perdonada” ya que Dios nos ha dado la vida y nos perdona constantemente.

“Dios ha dado la vida por nosotros y de ninguna forma podremos compensar su misericordia, que Él no retira nunca del corazón. Pero, correspondiendo a su gratuidad, es decir perdonándonos unos a otros, podemos testimoniarlo, sembrando vida nueva en torno a nosotros”, afirmó el Pontífice.