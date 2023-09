Roma acogerá congreso sobre nuevos documentos de Pío XII y el Holocausto

16 de septiembre de 2023 / 06:05 PM

Del 9 al 11 de octubre se realizará en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma un congreso, que reunirá a historiadores, expertos y teólogos. El propósito del evento es analizar los nuevos documentos del pontificado del Papa Pío XII, que incluyen diversos archivos relacionados con el Holocausto.

El congreso toma como base los nuevos documentos que el Papa Francisco puso a disposición de los especialistas en el año 2020. Si bien se calcula que los archivos constan de 16 millones de páginas, los investigadores han logrado reunir información que ya puede darse a conocer al público en general.

New Documents from the Pontificate of Pope Pius XII and their Meaning for Jewish- Christian Relation (Los nuevos documentos del pontificado del Papa Pío XII y su significado para las relaciones judeo-cristianas: Un diálogo entre historiadores y teólogos) reunirá a historiadores y teólogos internacionales.