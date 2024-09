El 30 de agosto varios países del mundo, incluido su natal Perú, celebrarán la fiesta de Santa Rosa de Lima, quien jugó a los dados con Cristo por una especial misión. Aquí te lo contamos.

En declaraciones a EWTN Noticias, Sor Ana María de Jesús, priora del monasterio dominico de clausura Santa Rosa de Santa María, en Lima (Perú), contó que cierto día Santa Rosa amaneció con un fuerte dolor de garganta y le pidió al Señor que le quitara ese malestar.

Entonces, el Redentor se hizo presente. Pero a diferencia de otras apariciones con diversos santos, Cristo se manifestó en esta ocasión como un apuesto joven.

Según la religiosa, el Hijo de Dios le dijo a la Santa: “Mira, Rosa, si tú me ganas en este juego de dados, yo te quito el dolor de garganta. Pero si no, te quedas con ese dolor para que me lo ofrezcas por la salvación de muchísimas almas”.

De esta manera, ambos se pusieron a jugar y al final Cristo ganó.

“Entonces ella entendió que lo que tenía que hacer era ofrecer sus sufrimientos al Señor. Se quedó contenta también porque ella quería hacer su santa voluntad”, enfatizó Sor Ana María de Jesús.

La priora puntualizó que este relato está también descrito en los archivos del proceso de beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima. Además, es preciso indicar que en el monasterio se puede apreciar un cuadro antiguo donde está representada dicha escena.

Este artículo fue publicado en 2023 y ha sido actualizado para su republicación.