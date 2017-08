VIRAL: Sacerdote conmueve las redes con bella fotografía de gran sentido espiritual

DENVER, 13 Ago. 17 / 01:02 pm (ACI).- Hace unos días un sacerdote compartió en su cuenta de Facebook una fotografía de las manos de la fallecida madre de un presbítero amigo suyo sosteniendo un rosario y un paño de lino con un gran significado espiritual, algo que ha conmovido a muchos en las redes sociales.

El P. Dave Nix compartió el 3 de agosto la foto de las manos de Mariann, la madre fallecida de un sacerdote amigo suyo. La imagen ha sido compartida más de 2500 veces y tiene más de 6 mil reacciones.

“Estoy en el funeral de la madre de un buen amigo sacerdote. Hace muchos años, esta mujer estuvo en la ordenación sacerdotal de su hijo. Durante la Misa de ordenación, las manos de él fueron ungidas con el crisma que impuso el obispo. Ese crisma fue limpiado por una tela llamada manutergio”, explicó el presbítero.

El manutergio es un paño de lino blanco usado para limpiar el crisma (aceite consagrado) con el que el obispo unge las manos del nuevo sacerdote en su ordenación. Su nombre en latín es manutergium: de “manu” y “tergium”, que quiere decir “toalla de mano”.

El P. Nix concluye su explicación precisando que el manutergio servirá “para mostrar a Dios que (la madre) no comparecerá ante Él con las manos vacías porque entregó a su hijo para que sea sacerdote católico. Descansa en paz, Mariann”.

Según señala una antigua tradición, cuando la madre se presente ante Dios, Él le dirá: “Te he dado vida. ¿Qué me has dado?”. Ella entregará el manutergio para luego responder: “Te he dado a mi hijo como sacerdote”.

