VIRAL: La Madre del cielo te ama, dice sacerdote al pastor que se burló de la Virgen

RÍO DE JANEIRO, 23 Ago. 17 / 07:10 pm (ACI).- En los últimos dias se viralizó en las redes sociales el video en el que un sacerdote brasileño responde a un pastor que se burló de Nuestra Señora Aparecida y la comparó con una botella de Coca-Cola.

El video fue difundido a través de la página de Facebook de la parroquia Nuestra Señora Reina de los Apóstoles y hasta la fecha tiene más de 600 mil reproducciones.

En él se puede ver al P. Fernando Henrique Guirado leyendo una carta en honor a la Virgen María durante la Misa que se celebró en ese templo, ubicado en el estado de Sao Paulo, el pasado 20 de agosto.

El P. Guirado se refirió al video en el que el pastor Agenor Duque, de la Iglesia Plenitud del Poder de Dios, insultó a Nuestra Señora de Aparecida, Patrona de Brasil y exhortó a sus seguidores a destruir las imágenes que tuvieran en sus casas de la Virgen o de santos.

Al respecto, el sacerdote manifestó que “aunque este hombre incita a la gente a sacar de sus casas la imagen de la Virgen, tengo la certeza de que María jamás lo sacará a él de su corazón, incluso cuando este señor se porta como un hijo injusto e ingrato con su Madre del cielo. Pastor, la Madre del cielo te ama”.

Aclaró que la imagen de la Virgen de Aparecida “no es una diosa, es la Madre de Dios. No se parece en nada a una botella de Coca-Cola. Ella se parece a lo que dice el capítulo 11, versículo nueve del Apocalipsis de San Juan, se parece al Arca de la Alianza”.

Respecto a la afirmación de Duque de que la imagen sería incapaz de ayudar porque ni siquiera puede limpiar el polvo de su propio rostro, el sacerdote indicó que cuando se tiene un retrato, la foto no es la persona sino que recuerda a esta.

El presbítero destacó que cuando los fieles católicos ven una imagen de la Virgen “nos remitimos a ella. Nosotros sacamos el polvo de su rostro porque en su vientre creció Aquel que quita toneladas de polvo de nuestros pecados”.

El P. Guirado recordó que el pastor Duque manifestó que la Virgen no habla a través de la imagen ni que no tiene oídos para escuchar, y dijo que “la boca de María no solo habló, como proclamó, cantó las maravillas que el Señor hizo en su vida".

En su video, el pastor instó a que las personas arrojaran la imagen “tan frágil” y ver como caería. Sin embargo, como precisó el P. Guirado, en el Magníficat la propia María dice que “Dios miró su fragilidad, sierva de Dios”.

“Debes saber, señor pastor, que ella no va a caer y que nunca caerá porque ella está elevada, asunta al cielo en cuerpo y alma”, dijo el sacerdote.

Recordó que “María solo está en nuestros altares porque antes estuvo en la historia, en el suelo de nuestro pueblo sufrido y oprimido".

También respondió a la exhortación que hizo Duque de sacar la imagen del altar por cinco minutos, ponerla en el suelo, desafiar a Dios para que cure el cáncer y arrojarla fuera de casa.

El P. Guirado manifestó que “un hijo de María jamás desafía a Dios”. Por el contrario, “si Dios quiere curar el cáncer, muy bien, pero si Él no quiere, nosotros aprendemos con María a conformarnos con la voluntad de Dios ".

“Termino diciendo: la gente bebe la Coca-Cola, si está helado lo hacen con mucho placer. Pero a la Virgen María, el Arca de la Alianza, la gente la abraza y la guarda en el corazón”, concluyó.

Traducido y adaptado por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en ACI Digital.

También te puede interesar: