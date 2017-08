VIRAL: Huracán Harvey le quitó todo a este padre de familia pero no la fe en Dios

HOUSTON, 29 Ago. 17 / 06:30 pm (ACI).- Un padre de familia que lo perdió todo tras el paso del huracán Harvey en Houston (Estados Unidos) se convirtió en viral en las redes sociales debido a su impresionante respuesta en la que agradeció a Dios pese a que él y su familia se quedaran sin hogar.

This needs to go viral. Someone is struggling with their faith in God & this should encourage all of us!#ToGodBeTheGlory#HoustonStrong pic.twitter.com/c8WRl5B43P