VIRAL: Este video demuestra que sí se puede rezar el Rosario en familia

DENVER, 16 Ago. 17 / 05:26 pm (ACI).- Esta semana una familia católica de Estados Unidos publicó un timelapse en Facebook donde aparecen todos sus miembros rezando juntos el Rosario.

El video fue difundido a través de la página One Hail Mary at a Time el 13 de agosto y hasta la fecha tiene más de 19 mil reproducciones. En la descripción indican que “así es como rezamos cada noche en familia. Nuestro imperfecto Rosario familiar: requiere paciencia, flexibilidad y sobre todo perseverancia”.

Ted y Kristin tienen nueve años de casados y seis hijos, cuyas edades oscilan entre los ocho años y siete meses. Actualmente Kristin es quien administra la página de Facebook One Hail Mary at a Time, creada hace seis meses.

En declaraciones a ACI Prensa, Kristin señaló que “esta es la primera vez que realizamos un video de nosotros rezando, pero ya habíamos grabado hace unos cinco años unos audios de toda la familia rezando el Rosario y los publicamos en iTunes”.

Kristin manifestó que junto con su esposo y sus hijos rezan el Rosario todas las noches durante media hora desde hace cinco años.

“Lo más importante es que tratamos de incluir a los niños y consideramos valioso el hecho de darles esa disciplina”, dijo.

Esta madre comentó que la iniciativa surgió a partir de una sugerencia de su madre, con la que rezaba el Rosario frecuentemente antes de casarse, mientras que su esposo nunca lo había hecho ya que su familia no practicaba su fe a pesar de que se declaraba católica.

“Cuando nació nuestro tercer hijo decidimos comenzar a rezar el Rosario cada noche porque estábamos atravesando por un periodo muy estresante y pensamos que era un buen ritual que podríamos poner en práctica. Lo hicimos durante 40 días y nos dimos cuenta que era algo genial. Por lo tanto, decidimos continuar”, narró.

“Los niños fueron los que nos impulsaron a hacerlo porque cuando estábamos ya casados y sin hijos no rezábamos el Rosario”, agregó.

Kristin dijo que sus hijos mayores de ocho, siete y cinco años pueden rezar por sí solos un Rosario completo mientras que los más pequeños están aprendiendo a recitar el avemaría. “Son muy tiernos”, comentó.

“El rezo del Rosario da paz a los niños y ellos saben que en ese momento sus padres y su familia están juntos. Esta práctica trae paz y alegría a todos”, expresó.

La madre de 35 años indicó que mientras la familia reza el Rosario “tenemos como regla que los niños permanezcan sentados. De todos modos los más pequeños se moverán más, pero nos ayuda encender una vela, darles el Rosario y hacer que a veces lo dirijan”.

Respecto a su página en Facebook, Kristin comentó que la utiliza como un medio para “demostrar que rezar en familia es posible, tal vez difícil, pero vale la pena hacerlo”.

“Una de las experiencias que genera rezar el Rosario es que parece que nada sucediera. Pero cuando perseveras te das cuenta de todo lo que ocurre y que no puedes vivir sin él”, escribió Kristin en el Facebook de One Hail Mary at a Time.

Actualmente Kristin trabaja un par de días a la semana desde casa y su esposo tiene un negocio propio.

También te puede interesar: