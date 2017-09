VIDEOS Y FOTOS: Gran Marcha por la Vida reúne a miles en Argentina

BUENOS AIRES, 28 Sep. 17 / 04:18 pm (ACI).- El 27 de septiembre, la misma fecha en que se conmemoran los “Derechos de niños y adolescentes” en Argentina, miles de ciudadanos participaron en la Marcha por la Vida, actividad que se realizó en forma simultánea en distintas ciudades y que tuvo su acto central en Buenos Aires.

La Marcha por la Vida fue replicada en provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, San Juan, La Rioja, Misiones, Salta, San Miguel de Tucumán, entre otras.

A eso de las 6 p.m. (hora local) numerosas familias, mujeres embarazadas y niños caminaron desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, en el corazón de Argentina.

La marcha fue respaldada por los obispos argentinos y participaron políticos, estudiantes, trabajadores, movimientos y grupos provida, entre otros. Frente al Congreso entonaron el himno nacional e hicieron un minuto de silencio por “los bebés que no pudieron nacer”.

"Legal o ilegal, el aborto mata igual", "los bebés de la Argentina necesitan tener voz”, “la vida no es de los médicos ni de los políticos de turno: es de los niños y debe ser respetada”, “según los abortistas el aborto es un acto médico ¿Acaso abortar cura algo?”, fueron algunas de las consignas y carteles que se desplegaron en las calles.

En Mendoza, por ejemplo, se reunieron 150 mil firmas para exigir que se derogue el “Protocolo de aborto no punible” que estipula que ante el riesgo de vida de la madre, la “inviabilidad fetal” o una violación, las autoridades sanitarias deben garantizar el aborto.

El P. Luis Fornero manifestó en el acto de Buenos Aires que lo que los mueve es el “motor del amor. Amamos a Dios y su voluntad. Y Dios nos ha dado la vida. Estoy aquí por el dolor que sentimos ante los atentados que se cometen en el vientre de mamá. Estoy aquí por nuestra patria”.

Roxana González, vocera de la marcha en Mendoza comentó su alegría al diario Los Andes.

“Es una manifestación totalmente pacífica, alegre en donde pueden participar familias, niños, grandes que quieran defender la vida como derecho primordial; porque si no tenemos ese derecho no hay futuro, no podemos pensar en otros derechos”, agregó.

