VIDEOS y FOTOS: Con fuego y piedras, feministas atacan Catedral católica en Argentina

En su segunda marcha por el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, violentas feministas atacaron la noche del 15 de octubre la Catedral de la ciudad de Resistencia, en Argentina, con fogatas, pintura y piedras.

ADVERTENCIA: Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

El Encuentro Nacional de Mujeres contó con el apoyo del Gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Peppo, que republicó en Twitter los mensajes del evento.

Al apoyo se sumó el ministro de Infraestructura del Chaco, Fabián Echezarreta, que al anunciar que las autoridades se encargarían de limpiar la ciudad y edificios afectados por las manifestantes feministas, en entrevista con Radio Libertad la mañana del 16 de octubre, dijo que el Encuentro Nacional de Mujeres "se ha realizado "en paz y democracia, sin ningún tipo de inconveniente y problema", y responsabilizó de las agresiones a "sectores minoritarios muy renegados".

Gritando proclamas como “abortate, macho, abortate” e “Iglesia, basura, vos sos la dictadura”, las feministas repitieron la manifestación que hicieron frente a la Catedral el 14 de octubre, primer día de su encuentro en Resistencia, provincia del Chaco.

Las vallas instaladas por las autoridades impidieron que las feministas ingresen a la Catedral de Resistencia, pero no que lanzaran pintura y piedras al exterior del templo, ni que enciendan fogatas muy cerca de la iglesia.

Ariel Acuña, jefe de la policía de la provincia del Chaco, confirmó a la prensa local que las feministas causaron “daños en la estructura de la iglesia, en la puerta, en algunos vidrios”.

Sin embargo, Acuña justificó la inacción de la policía durante las protestas en que “lo que estaba acordado” con las organizadoras del Encuentro Nacional de Mujeres fue “la no intervención policial” si es que “no se causara daños en el edificio de la Catedral”.

El jefe policial confirmó además que periodistas “fueron agredidos” por las feministas.

El equipo periodístico de Canal 9 sufrió el ataque de mujeres que pintaron por completo la cámara de nuestro periodista #ENMChaco2017 pic.twitter.com/Eg444UvIhN — CANAL 9 CON VOS ???? (@Canal9convos) 16 de octubre de 2017

La posibilidad de que las feministas ataquen a los habitantes de Resistencia finalmente motivó la intervención de las autoridades.

Videos y fotografías de la manifestación muestran a feministas agrediendo, con patadas, palos y botellas, a personal de prensa y hombres parados cerca de la valla policial que protegía la Catedral.

A su paso por las calles Resistencia, las feministas también realizaron diversas pintas y destrozos en edificios públicos y privados, motivando el abierto rechazo de los habitantes, que al paso de las manifestantes gritaban repetidamente “que se vayan”.

Entrevistada por la prensa local, una mujer aseguró que Resistencia “no quiere violencia, no queremos que nos sigan destruyendo la ciudad tan pequeña que tenemos”.

La mujer lamentó que “además de ser una ciudad tan pobre, que nos vengan romper todo lo que tenemos”.

“Yo como mujer no me ver identificada con estas señoritas, si se las puede llamar así. Una mujer anda vestida, oliendo a perfume y no con olor a alcohol y oliendo a drogas como ellas”.

“Además son unas asesinas, ellas no quieren la vida”, dijo, apuntando a la promoción del aborto que realizan las feministas. “Son personas no gratas”.

Otra joven reiteró el pedido de que las feministas violentas “se vayan, porque es una vergüenza”.

“Siento vergüenza por ellas. Yo no comparto, todas somos mujeres pero no nos representan, hacen quilombo, hacen desastre, con qué derecho”, criticó.

