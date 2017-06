VIDEOS: Iglesia Católica celebra funerales de 12 bebés muertos antes de nacer

GUAM, 26 Jun. 17 / 11:45 am (ACI).- El Arzobispo coadjutor de Agaña, en la isla de Guam, Mons. Michael Jude Byrnes, presidió este lunes 26 de junio una Misa de exequias y el entierro de 12 bebés no nacidos producto de abortos espontáneos y, que además, no fueron reclamados por sus padres en el hospital.

“No importa en qué etapa del desarrollo esté, ese niño es una creación única de Dios”, aseguró Mons. Byrnes durante la homilía.

Los cuerpos de los pequeños fueron recogidos del Hospital Memorial de esta pequeña isla del Pacífico perteneciente a Estados Unidos y colocados en una cripta del Cementerio Católico de Pigo.

Según Pacific Daily News, el hospital entregó los cuerpos al Comité Pro-Vida Católico de Guam dirigido por el P. Mike Crisostomo, debido a que no fueron reclamados por sus familias por una serie de razones, incluyendo la falta de dinero.

“Es un entierro cristiano para un niño que murió antes del bautismo. Todo el mundo merece un entierro, tienen cuerpo y alma, creo en el momento de la concepción, que es un ser humano, con cuerpo y alma”, destacó el P. Paul Gofigan, rector de la Catedral basílica del Dulce Nombre de María.

Luego, el presbítero añadió que “el derecho del entierro cristiano no es solo para los muertos, sino también para los vivos. Para consolar a los que están afligidos”.

A la Misa y entierro también asistieron el gobernador de Guam, Eddie Calvo, y la primera dama Christine Calvo.

“Es importante que celebremos la vida, la vida de todos, si es alguien que vive hasta la edad de 100 años o alguien que fue concebido y por alguna razón, no fue capaz de nacer. Esta misa, este réquiem para los no nacidos, nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros”, indicó Calvo a la prensa.

