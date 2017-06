VIDEO Y FOTOS: Con caricaturas católicas, este artista quiere dar esperanza a Venezuela

CARACAS, 13 Jun. 17 / 06:02 pm (ACI).- Richard Escalona es un joven católico venezolano cuyas caricaturas son “una gota de oxígeno” con las que busca dar esperanza a su pueblo en medio de la grave crisis que padece actualmente.

El principal canal de difusión para sus caricaturas son las redes sociales como Instagram, donde sus publicaciones han llegado hasta más de mil “me gusta”.

Escalona, que tiene 31 años, dibuja desde pequeño. A los 22 ingresó al seminario y mientras estaba allí decidió comenzar a utilizar su talento para hacer ilustraciones sobre temas católicos porque veía que faltaban personas que se dedicaran a ello. Comenzó haciendo dibujos para la pastoral vocacional y otras necesidades del seminario.

“Con mi trabajo se vio que dentro de la Iglesia se podía hacer esto. Muchos de mis compañeros vieron la oportunidad también y se montaron en la onda de que los católicos podemos estar en el mismo nivel de cualquier profesional”, contó a ACI Prensa.

En el año 2012 salió del seminario y empezó a estudiar diseño gráfico. Aparte de hacer ilustraciones para sus clientes, comenzó a dibujar sobre temas católicos porque “muy pocas caricaturas retrataban valores espirituales”.

Su motivación, recuerda, fue la frase de San Pablo “Ay de mí si no evangelizara” de la Primera Carta a los Corintios.

“Mi trabajo no va directamente dirigido a las personas que están en la Iglesia, sino sobre todo a las que no creen. Estas ven algo lindo y dicen ‘oye este muchacho me está mostrando la fe desde otro punto de vista’. En mis obras siempre tiene que haber eso”, explicó.

“Mis caricaturas siempre van a acompañadas de un texto porque más allá de decir una frase bonita se trata de decir una frase de fe”, agregó.

Escalona contó a ACI Prensa que comenzó a hacer las caricaturas sobre la crisis en Venezuela tras el inicio de las manifestaciones en febrero de 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro ante la delincuencia, la inflación y la escasez de productos básicos.

“Yo no busco retratar los hechos como están pasando ya que muchos hacen lo mismo. Yo busco hacerlo desde la creatividad y la originalidad. Me planteo qué es lo que podría decir como un signo de esperanza”, afirmó.

Con sus caricaturas, dijo, quiere “brindar una gota de oxígeno de lo que son nuestros valores humanos de motivación, de esperanza, de fe, de decirle a las personas que existe un Dios y que también existen los milagros”.

El joven católico manifestó que la realidad a la que se enfrenta cotidianamente es muy fuerte ya que encuentra gente buscando comida en la basura, a familias que viven en la calle, incluso ha visto a sus amigos sufrir por la escasez de medicinas: “No hay ningún ser humano que vea eso y no se le parta el corazón”, expresó.

Indicó que busca representar esta realidad “más allá de las manifestaciones, incluso de las expresiones de calle. Es llevarla al sentimiento artístico y que perdure también. Que haya huella en los que están viviendo esto”.

El joven está casado hace tres años y reside con su esposa en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Indicó que en medio de la crisis económica, él se mantiene gracias a los diseños que le encargan de distintas empresas y de su trabajo como community manager. También hace ilustraciones sobre el evangelio dominical, desde octubre de 2016, para la cadena de televisión católica mundial EWTN.

“Mi esposa y yo somos una pareja joven que vivimos un día a la vez. Si yo pudiera resumir mi trabajo y mi vida en Venezuela, es como la de muchos viviendo un día a la vez porque la inseguridad te puede caer en algún momento. A pesar de nuestros errores siempre apostamos por la vida en nuestro país”, comentó.

