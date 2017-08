VIDEO VIRAL: Esposo conmueve las redes con testimonio sobre matrimonio para siempre

BOGOTÁ, 12 Ago. 17 / 04:02 pm (ACI).- En un video realizado por Noticias Caracol, un esposo cristiano que lleva 22 años de casado compartió su “secreto” para hacer que el matrimonio dure toda la vida; y compartió además que la experiencia de tener una hija con discapacidad no la cambiaría por nada.

Carlos Olmos compartió su experiencia en el programa “Lo que dice la gente”, conducido por el conocido periodista colombiano Jorge Alfredo Vargas. El video, publicado el 7 de julio de 2016, tiene hasta la fecha más de 2,9 millones de reproducciones.

El periodista preguntó a Olmos “el secreto” para “tener 22 años de matrimonio y seguir firme”.

“Se lo voy a decir y no lo vaya a editar”, respondió Olmos e indicó que lo más importante es “que Dios esté en el centro del matrimonio”.

Carlos Olmos contó que “mi esposa es totalmente diferente a mí. Mi esposa es colérica (tiene un temperamento fuerte), yo tengo mi colérico, no es fácil llegar a acuerdos. Yo necesito que Dios esté en el medio, necesito que Dios me ayude a perdonar, necesito que Dios me ayude a amarla y aceptarla como es”.

Luego de que Vargas le preguntara cuánto tiempo llevaba de casado, Olmos dijo que “cuando yo me casé, tenía una cosa clara. Esa cosa clara era que era para toda la vida. Yo creo en el matrimonio”.

Tras esta afirmación, el periodista le pidió su opinión sobre el hecho de que las parejas convivan antes de casarse.

“No creo. Le voy a decir porqué. Yo tengo mis bases sólidas, mis creencias sólidas”, manifestó Olmos.

Entonces Vargas le preguntó qué pasa si a uno le toca una esposa que sea “tacaña, que no se bañe, alegona, no haga nada”. Al respecto, Olmos comentó que precisamente es en la etapa del noviazgo donde “se conoce a la persona” y afirmó que hay que luchar por el matrimonio.

Olmos también compartió en el video que tiene dos hijas de 23 y 17 años. Esta última tiene discapacidad. Manuela Estefanía no camina, no habla, no sale de casa, se comunica con gritos y depende totalmente de sus padres.

Cuando Vargas le preguntó si es feliz al tener una hija con discapacidad, Olmos expresó que “sí, soy muy feliz. Dios ha sido bueno porque ella no se enferma, eso es maravilloso”.

Añadió que su familia ha aprendido a encontrar “lo bueno” en medio de “la tragedia”. “Yo no me puedo quedar en el error de ‘pero es que a mí me pasó, por eso soy amargado’. No, yo tengo que ver lo bueno. Y me han pasado cosas que usted no imagina”, destacó.

Tras escuchar estas palabras, Vargas le pidió a este padre de familia que le dirija unas palabras a Manuela a través de la cámara.

“Manuela, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón. Tú eres mi princesa, tú eres bella, eres mi reina y no te cambiaría por ningún niño en todo el planeta porque tú me haces ser feliz. Te amo con todo mi corazón”, manifestó.

También te puede interesar: