VIDEO VIRAL: Dejaron a sus novios para ser monjas y no se arrepienten

BOGOTÁ, 07 Ago. 17 / 06:05 pm (ACI).- En un video realizado por Noticias Caracol, dos religiosas colombianas contaron cómo descubrieron su vocación mientras estaban de novias y afirmaron que no se arrepienten de haber elegido consagrarse a Dios.

Sor Elizabeth, que es religiosa hace 31 años, y Sor Karen, que lleva seis años de vida consagrada, narraron su historia en el programa “Lo que dice la gente”, conducido por el conocido periodista colombiano Jorge Alfredo Vargas. Este video, publicado el 2 de agosto en Facebook, tiene 833 mil reproducciones.

Luego de que Vargas le preguntara por qué decidió optar por ser monja, Sor Elizabeth indicó que “me sentí llamada por Dios, por Jesús, a seguirlo y entregar mi vida por los demás”.

Ella comentó que antes quería casarse, formar una familia y que incluso estaba comprometida. Añadió que su novio “sabía de mi inquietud (vocacional) y corría ese riesgo”.

Al respecto, Vargas le dijo que entre Dios y un novio “la competencia es muy dura” y Sor Elizabeth afirmó que para su antiguo prometido “esa competencia estaba perdida desde un principio”.

Por su parte, Sor Karen, de 26 años de edad, indicó que actualmente no es muy común que las jóvenes quieran ser religiosas “porque sabemos que la sociedad ofrece muchas propuestas”.

Ella contó que su caso fue “un poquito más difícil” porque cuando le manifestó su inquietud vocacional a su novio, él “se enojó y me dijo que era el colmo que yo le hiciera eso. Me dijo que qué me pasaba, qué me estaban diciendo las hermanas, si era fea o qué me pasaba”.

“Si era fea, era monja; pero si era bonita no podía ser monja”, comentó Vargas y Sor Karen le respondió que eso era lo que le manifestaba su novio. Añadió que las religiosas también hacen chistes y se divierten como cualquier persona.

Cuando Vargas le preguntó cómo se puede vivir sin tener una pareja, la religiosa explicó que eso “es un don de Dios”.

Sor Karen comentó que la noticia “en mi casa fue la sorpresa total”. Su familia “tenía la concepción de que las que se iban de religiosas eran las juiciosas, las que no rompían un plato. Yo no era muy juiciosa”.

La monja afirmó que “estoy segura de que el Señor me ama y que estoy haciendo un bien a los niños y jóvenes que Él me confía”.

