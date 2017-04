[VIDEO] Sobrevivió a un aborto y hoy cuestiona: ¿Quién defendió mis derechos?

SANTIAGO, 17 Abr. 17 / 07:05 pm (ACI).- “Se habla de los derechos de las mujeres, del derecho a elegir sobre su cuerpo. ¿Pero, quién defendió mis derechos? ¿Quién me protegió e impidió que me lastimaran?”, cuestionó la chilena Massiel Moreno, sobreviviente de un aborto.

La madre biológica de Massiel intentó abortarla y no tuvo éxito. Entonces la pequeña nació a los seis meses de gestación, pesaba 1,700 gramos y medía 36 centímetros. Su madre la abandonó en el hospital.

Producto del aborto Massiel estuvo tres meses en una incubadora y ha debido superar muchos obstáculos, uno de los cuales es la parálisis que afecta la psicomotricidad fina y el movimiento.

En agosto de 2016 Massiel dirigió un discurso a los parlamentarios que legislan sobre el aborto y expresó: “De este acto de muerte, salió vida y esa vida se expandió, floreció y ahora yo pude dar vida. Yo soy una persona agradecida de Dios y de la vida. Yo soy amada y puedo amar. No pido más”.

“Solo que ustedes señores legisladores no aprueben una ley que va a impedir que nazcan niños que tienen derecho a nacer. Me llamo Massiel Moreno y soy sobreviviente de un aborto”, agregó.

La joven madre, casada y periodista desde 2012, explicó que pasó 18 años en un centro de rehabilitación llamado Teletón y debió someterse a muchas operaciones.

Si no hubieran intentado abortarla, explicó, “quizás yo hubiese tenido una vida más fácil, con menos dolores, disfrutando de mi hija de otra manera”.

Pero, “a mi me privaron de muchas cosas por causa del aborto. Siento lástima por mi mamá biológica, me imagino que ella debe sufrir por lo que pasó conmigo. Ojalá pudiera decirle que no sufra porque yo soy muy feliz”.

Massiel explicó que cuando era bebé fue adoptada por un matrimonio que no podía tener hijos. Su madre adoptiva aún vive y la apoya en la crianza de su hija de un año y cuatro meses.

“Mi madre adoptiva es extraordinaria, mi familia es mi mayor tesoro y defiendo la vida en toda circunstancia”, dijo.

“Estoy totalmente en contra el aborto. El aborto es el sentimiento más egoísta que puede tener un ser humano. Yo que nací tal como soy por un aborto y a pesar de eso amo mi vida tal cual es”, reflexionó.

Massiel Moreno también participó en la Celebración Familiar Por la Vida, marcha que congregó a las iglesias cristianas e instituciones provida el pasado 3 de septiembre y reunió a más de 100 mil personas en Santiago de Chile.

Actualmente, el proyecto de ley de aborto en Chile se encuentra en su segundo trámite constitucional. El pasado 30 de marzo se presentaron 120 nuevas indicaciones que están siendo discutidas por la Comisión de Salud del Senado.

