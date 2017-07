VIDEO: Sacerdote católico en México afirma que porta siempre un condón “si se necesita”

CIUDAD DE MÉXICO, 21 Jul. 17 / 02:05 pm (ACI).- La Arquidiócesis de Hermosillo, en México, anunció una investigación por la polémica originada por el P. Tomás Herrera Seco, quien afirmó en un programa radial que podía tener relaciones sexuales con cualquier persona y que por ello porta siempre un condón consigo “si se necesita”.

“Yo me siento muy libre de no tener vergüenza de verme con quien sea, del género que sea, yo apoyo tanto a personas gay, políticos, en mi vida personal me mantengo con mucha estabilidad, pero yo viajo y si hay necesidad de echar una partida la echo. Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso y porque una canita al aire a nadie le viene mal si te da estabilidad emocional”, afirmó el P. Herrera.

“El condón es por si necesito usarlo, yo llevo una vida sexual casta, si lo llevo es para que se use si se necesita, hasta ahora no lo he necesitado pero nunca digas de esa agua no he de beber”, dijo el presbítero en una entrevista radiofónica del portal Proyecto Puente el jueves 20 de julio.

“Lo importante es el amor, el afecto, la calidad del ser, lo demás entra en el ámbito muy privado. Yo no descarto nada, la afectividad es un don, es una maravilla, no descartes género, no desaproveches”, agregó.

Al respecto, la Arquidiócesis de Hermosillo dio a conocer un comunicado este viernes 21 de julio en el que se señala que se procederá a “una investigación de todo lo referente a la polémica originada por sus comentarios (del P. Herrera Saco) ante el celibato”.

“El Arzobispo como responsable de la arquidiócesis consultará en colegialidad este caso y las decisiones a tomar de acuerdo a los cánones que la Iglesia establece”, precisa el texto.

Asimismo, se indicó que el Arzobispado no asumirá “los comentarios personales del P. Tomás Herrera ni de ningún otro, respecto a esta materia contrario a la enseñanza de la Iglesia”, y a su vez, solicita “respeto en las acciones que la Iglesia realiza en el actuar de esta materia y bajo su propia normativa”.

Citando el código de derecho canónico, el comunicado señaló que “los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta (celibato) y perpetua por el Reino de los Cielos y, por tanto, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor liberta al servicio de Dios y de los hombres”.

Finalmente, el comunicado refiere que lo ocurrido “anima con serena valentía a pedir perdón por nuestras incoherencias y tibiezas en la entrega pastoral cotidiana, en la comunión y la falta de ardor misionero”.

“Estamos convencidos que Jesús nos está pidiendo una mayor entrega y generosidad”, concluyó la arquidiócesis.

El comunicado está firmado por el Vicario General y Moderador de la Curia, P. Javier Gonzáles Mendoza, y el Vicario General, P. Martín Hernández Moreno.

Por otro lado, el rector del seminario de Hermosillo, P. Daniel Millán Lanz, se pronunció sobre el tema y recordó que el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica “no es opcional” y puede vivirse “cuando permitimos que el amor de Dios seduzca el centro y hasta lo más profundo de nuestro corazón”.

“La relación sexual, realidad bendecida y querida por Dios, no ha de ser un medio para obtener ‘estabilidad’, no puedo valerme de otro ser humano, con igual dignidad que la mía, amado por Dios, para fines individualistas y egoístas”, continuó el presbítero.

Para leer el pronunciamiento completo del rector ingrese AQUÍ.

