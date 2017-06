VIDEO: ¿Qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la liberación de Alepo en Siria?

CIUDAD DE MÉXICO, 05 Jun. 17 / 10:02 am (ACI).- Una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) compartió un conmovedor testimonio de cómo intercedió la Virgen de Guadalupe para la liberación de la ciudad de Alepo en Siria, que hasta diciembre de 2016 estuvo bajo el control de los terroristas.

En un video publicado en la página de Facebook del IVE, la hermana María Guadalupe aparece en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y dice: “Vengo aquí representando a todo el pueblo sirio para darle gracias a la Virgen”.

“Hace quizás un año y medio atrás un grupo de mexicanos me entregaron la copia de la imagen original de la Virgen de Guadalupe para que la lleváramos a Siria. Uno de los mexicanos que me la dio me dijo que la Virgen de Guadalupe tiene que estar allá porque ella será la que protegerá y librará a sus hijos”, contó la religiosa.

La hermana Guadalupe indicó que esta imagen llegó con algunas complicaciones a la ciudad de Alepo en noviembre de 2016. Esta urbe es una de las más castigadas por la guerra civil que asola el país hace seis años y sus habitantes sufren por la carencia de agua, electricidad, comida y vivienda.

Un mes después de la llegada de la imagen, Alepo fue liberada del control de grupos de rebeldes y yihadistas como el Frente Islámico, el Frente Al Nusra y el Ejército Libre Sirio.

“El día de la liberación de la ciudad fue el 12 de diciembre”, indicó la religiosa. En ese día la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe. “Fue claramente la Virgen que mostró que ella también es la madre del pueblo sirio”, prosiguió.

“Fue un milagro de la Virgen de Guadalupe y por eso me encuentro aquí (en la basílica en México) para agradecerle a ella y poniéndole a sus pies a todos los nazarenos, a todo el pueblo sirio. Ella les dice a cada uno, como le dijo a San Juan Diego, ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”, concluyó la religiosa.

