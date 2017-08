VIDEO: Promotores del aborto rompen pancarta provida en Universidad Católica de Chile

SANTIAGO, 26 Ago. 17 / 08:35 am (ACI).- Dos sujetos, un hombre y una mujer, rompieron una pancarta provida colocada en uno de los edificios de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la capital del país.

La #ComunidadUC lamenta este acto de poca tolerancia, por la ruptura de nuestro lienzo “UC por la vida” pic.twitter.com/oEj0TYcYi4 — Universidad Católica (@ucatolica) 25 de agosto de 2017

La pancarta, que decía “Ahora más que nunca: UC por la vida” fue rasgada por dos personas que treparon por una puerta hasta llegar al lienzo blanco.

En un tuit publicado por la casa de estudios, se lamenta “este acto de poca tolerancia, por la ruptura de nuestro lienzo ‘UC por la vida’”.

Entre los comentarios al tuit de la universidad, se puede ver algunos a favor y en contra del hecho.

La usuaria Matilde Carvallo señala que "los pro aborto se llenan la boca con la palabra 'tolerancia' y son los más intolerantes con los que piensan distinto".

Los pro aborto se llenan la boca con la palabra "tolerancia" y son los mas intolerantes con los q piensan distinto — Matilde Carvallo (@MatildeCarvallo) 26 de agosto de 2017

Otra internauta comenta que "siempre se querrán hacer notas estos individuos, su lenguaje es destruir, agredir, etc. Viendo esto + fuerzas nos van por defender a los indefensos".

Munoz Narbona indica por su parte: "plata de los bolsillos de los estudiantes y sus familias en esos carteles que no los representan. Si necesita no hágalo y cuelgue en su casa".

Paula Gonzalez expresa su apoyo "para los protectores de la vida: queda claro que estos jóvenes que están en contra muy pronto se extuinguirán sin descendendia".

Todo mi apoyo para los protectores de la vida queda claro que estos

jóvenes que están en contra muy pronto se extinguiran sin descendencia — Paula González Z. (@pgonzalezzuanic) 26 de agosto de 2017

La pancarta se colocó en el lugar luego de que el Tribunal Constitucional diera luz verde a la ley que permitirá el aborto en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

En más de una ocasión, el rector de la UC, Ignacio Sánchez Díaz, ha manifestado que los médicos que pertenecen a esa institución no realizarán abortos.

“En esta institución no vamos a realizar abortos, eso es definitivo y es final, no vamos a realizar abortos, no es posible que el Estado obligue a las instituciones a contratar personas que hagan abortos, eso no lo vamos a hacer”, indicó el médico cirujano el pasado 23 de junio, en su discurso por los 129 años de la universidad.

