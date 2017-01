VIDEO: “¿Por qué no soy feminista?” Joven sorprende las redes con clara respuesta

LOS ÁNGELES, 11 Ene. 17 / 12:05 pm (ACI).- “Esta ideología es completamente tóxica. Son mentiras”. Así describe Brittany, una joven video blogger que radica en Califonia (Estados Unidos), al feminismo en un video que ha sacudido las redes sociales, titulado “¿Por qué no soy feminista?”.

En su video, subtitulado al español por el canal de YouTube La Contra TV, la joven estadounidense asegura que su primera razón para no ser feminista “sería que me niego a ser una víctima y el feminismo es una forma moderna de victimismo”.

Con ironía, Brittany se define como “miembro femenino del patriarcado” y “pro sentido común”.

“Básicamente, las feministas piensan que las mujeres están oprimidas pero no hay ningún patriarcado invisible que nos mantenga sometidas ni los hombres tienen reuniones súper secretas para conspirar contra nosotras”.

Para Brittany, “si de verdad hubiera un patriarcado lo estaría haciendo fatal”.

La joven critica además que “hay un montón de feministas que dicen que las mujeres somos fuertes, independientes, que somos lo más, y también poderosas e igual de increíbles que los hombres. Pero al mismo tiempo quieren que se nos proteja de cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de insulto que ellas crean que es inapropiado”.

Las feministas, señala, “dicen que quieren hacer oír la voz de las mujeres, pero lo único que quieren hacer oír es una determinada ideología, la ideología de izquierda feminista”.

“Si eres una mujer de ideas conservadoras, querrán que cierres la maldita boca. No les importa tu opinión, no les importa tu voz, no les importa la opinión de las mujeres reales, solo les importa la voz de determinadas mujeres, mujeres normalmente de izquierdas”.

También te puede interesar: