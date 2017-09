VIDEO: ¿Por qué el diablo “castiga con mucha bronca” a México? Esto dice el Papa Francisco

REDACCIÓN CENTRAL, 25 Sep. 17 / 04:01 pm (ACI).- Un video se ha viralizado recientemente en redes sociales, con un fragmento de una entrevista al Papa Francisco en que lamenta que el diablo “castiga con mucha bronca” a México. ¿Qué hay de verdad?

La entrevista se realizó en 2015, y tuvo como interlocutora del Santo Padre a la periodista Valentina Alazraki, de la cadena mexicana Televisa.

En esa ocasión, el Papa recordó que “México pasó momentos de persecución religiosa, donde engendró mártires”.

Francisco hizo una relación entre el odio del diablo a México y la profunda devoción de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe.

“Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca. Por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que Ella haya mostrado ahí a su Hijo”.

El Santo Padre precisó que esta es una “interpretación mía”, pero destacó que “México es privilegiado en el martirio, por haber reconocido, defendido, su Madre”.

“Usted va a encontrar a mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos. Hijos de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio”, señaló.

“O sea lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México ¿no? Y por eso todas estas cosas, usted ve que en la historia siempre ha aparecido focos de conflicto grave ¿no?”, señaló.

El Papa cuestionó luego “¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno?”.

“Esa es la solución, la respuesta, más superficial. Siempre los gobiernos tienen la culpa. Sí, el gobierno. Todos tenemos de alguna manera la culpa o, al menos, el no hacernos cargo del sufrimiento”, dijo.

“Hay gente que está bien y quizás la muerte de estos chicos no les llegó, les resbaló. Bueno a mí no me tocó, gracias a Dios que no me tocó. Pero la mayoría del pueblo mexicano es solidario. Y esa es una de las virtudes que tienen ustedes ¿no? Y creo que todos tienen que poner el hombro ahí, para resolver esto de alguna manera ¿no?”, dijo.

“Yo sé que es muy difícil denunciar a un narcotraficante. Porque le va la vida, es una especie de martirio ¿no? Es duro, pero creo que todos en situaciones así, sea en México o no en México, tenemos que poner el hombro. O sea el echarle la culpa a un solo sector, a una sola persona, a un solo grupo, es infantil”, destacó.

También te puede interesar: