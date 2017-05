VIDEO: Por el mes de mayo lanzan campaña “Pon una madre en tu empresa”

REDACCIÓN CENTRAL, 07 May. 17 / 08:27 pm (ACI).- La organización Women of the World, Mujeres del Mundo, ha lanzado en este mes de mayo la campaña “Pon una madre en tu empresa” para destacar las capacidades que ellas tienen y el valioso capital humano que representan, también en el mundo laboral.

“Una madre es emprendedora. Sabe motivar y desarrollar. Resuelve conflictos y sabe gestionar el tiempo. Es eficiente en el uso de recursos. Es flexible y se adapta al cambio. Una madre comprende. Escucha con empatía, colabora con todos. Espera, sueña, sonríe”, señala Women of the World en un video para promocionar la campaña.

En un comunicado publicado en su sitio web, la plataforma indicó que esta iniciativa busca “difundir a través de las redes sociales las capacidades que tienen las madres, lo que las hace ser un capital humano muy valioso para cualquier compañía”.

“Se trata de hacer marketing positivo de la maternidad en el sector privado a través de una campaña sencilla pero muy visual. Ser madre es un extra en tu currículum”, destacaron.

Como parte de la campaña, Women of the World animó a los usuarios a publicar en las redes sociales frases sobre el valor de las madres para las empresas con el hashtag #Mothers4Change #PonUnaMadreEnTuEmpresa.

Algunas de las frases que sugieren promover son: “Una madre escucha con empatía”, “Una madre resuelve los conflictos”, “Una madre sabe gestionar el tiempo”, “Una madre sabe motivar y desarrollar”, “Una madre es flexible y se adapta al cambio”, entre otras.

Women of the World es una iniciativa de la organización española Profesionales por la Ética en colaboración con Woman Attitude y Femina Europa. Su objetivo es ser una voz de las mujeres y mostrar a los gobiernos e instituciones lo que ellas piensan y exigen, haciendo frente al avance del feminismo y a la ideología de género.

