VIDEO: Papa Francisco recibe a Arnold Schwarzenegger en el Vaticano

ROMA, 26 Ene. 17 / 11:56 am (ACI).- El famoso actor de origen austríaco y exgobernador de California en Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, se encontró el 25 de enero con el Papa Francisco después de la Audiencia General realizada en el Aula Pablo VI en el Vaticano.

En su cuenta personal de Twitter, Schwarzenegger, expresó que “fue un gran honor conocer a Su Santidad el Papa Francisco. Soy un gran fan: es un gran líder para la Iglesia y administrador para todas las criaturas de Dios”.

It was my great honor to meet His Holiness @Pontifex. I am a huge fan - a true leader for the Church & a steward for all of God's creatures. pic.twitter.com/dq50MyjHFE