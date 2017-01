VIDEO: Obispo reza por el hombre que lo atacó durante Misa en Estados Unidos

WASHINGTON D.C., 31 Ene. 17 / 12:20 pm (ACI).- El Obispo Auxiliar de Newark en Estados Unidos, Mons. Manuel Aurelio Cruz, que el sábado 28 de enero fue golpeado en la cara mientras celebraba Misa en la Catedral local, afirmó que aún está adolorido pero ya mejor y que reza por su atacante.

ADVERTENCIA: El video puede herir la sensibilidad del lector

En declaraciones al canal CBS2, el Prelado dijo que “estoy adolorido, aún un poco asustado. Soy solo un ser humano pero estoy bien”.

Luego del ataque el Obispo fue conducido a un hospital local donde le cosieron la herida que tiene en la boca, con 30 puntos.

Mons. Cruz, nacido en La Habana (Cuba) y Obispo Auxiliar de Newark desde 2008, dijo también que su agresor, Charles Miller, “es mi hermano y he estado rezando por él”.

El Prelado agradeció a las personas que en estos días se han acercado a expresarle su solidaridad, de manera especial al acólito que lo protegió mientras estaba en el piso tras el golpe recibido.

“Cuando estaba tendido en el altar, pensando que podía morir, él (el acólito) vino y me sostuvo y me dijo ‘padre no te vayas, estoy aquí’”, comentó el Obispo.

Entre los asistentes a la Misa había varios policías, lo que permitió la rápida detención de Miller.

Evelyn Padin, una de las fieles que estuvo en la Misa del sábado, que estaba dedicada al fallecido jugador de béisbol Roberto Clemente, dijo que tras el incidente “todo el mundo comenzó a gritar y debe haber sido lo más aterrador que hemos visto”.

“Todos nos tiramos al piso pensando que algo terrible había sucedido y así fue”.

Sophia, la hija de Evelyn, le envió una carta al Obispo que de pequeña la bautizó, en la que le decía “rezo por ti y le mando besos y abrazos por su recuperación. También rezo por el hombre que te hirió”.

Está previsto que Charles Miller sea llevado este martes 31 de enero ante la corte, mientras las autoridades investigan las causas de los hechos. Aún se desconoce los motivos del atacante para agredir al Obispo.

También te puede interesar: