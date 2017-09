VIDEO: Obispo de México denuncia a autoridades que habrían acaparado víveres de Cáritas

CIUDAD DE MÉXICO, 23 Sep. 17 / 01:30 pm (ACI).- El Obispo de Cuernavaca (México), Mons. Ramón Castro Castro, denunció abusos de autoridad de funcionarios del Estado que se habrían apropiado de víveres destinados a la Cáritas local y que iban a ser distribuidos a los afectados del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre.

El mensaje lo dio el Obispo a través de un video grabado en Jaltetenco, estado de Morelos, este 22 de septiembre. Las denuncias de los ciudadanos iniciaron un día antes través de varios videos.

“Me encuentro en este momento en Jantetelco (Morelos) donde ha habido una desgracia enorme, como en otros lugares; pero aquí se palpa un poco más. No es de oídas, o porque alguien me dijo un comentario; les voy a compartir lo que sigue: a tres camiones de provisiones que venían a Cáritas, que tiene como centro de acopio el Seminario, no les permitieron llegar las autoridades, y se llevaron el contenido al DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia)”, denunció el Prelado.

Luego, indicó que tal acción le parece “totalmente injusta” y que, además, “sobrepasa cualquier lógica moral mínima”.

Por su parte, Elena Cepeda de León, presidenta del DIF en Morelos, hizo su descargo el 22 de septiembre indicando que las donaciones tenían como destino las bodegas de su institución y no las comunidades, a fin de que puedan ser organizadas.

Al finalizar el video, Mons. Castro Castro suplicó a la autoridad o a quienes puedan detener este tipo de actos, que tomen cartas en el asunto.

“Dios es todo justicia, y aunque ahora se salgan con la suya, le tendrán que dar cuentas al Señor, crean en Él o no. Yo les suplico, cambien de actitud, se los pido por favor. No vean sus intereses, sino los intereses del pueblo, como debe ser”, concluyó.

También te puede interesar: