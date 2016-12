VIDEO: Nominan al Goya cortometraje que rompe estereotipos sobre síndrome de Down

MADRID, 29 Dic. 16 / 10:05 am (ACI/Actuall).- Las personas sin discapacidad son normalmente las que se sienten incomodas e incapaces cuando se encuentran entre personas que sí son discapacitadas. Esta es la idea que quiere representar el corto “Bla Bla Bla” protagonizado por personas con síndrome de Down y que está nominado a los Premios Goya.

El corto rompe con todos los esquemas sociales cambiando los papeles de sus protagonistas. El actor Salva Reina interpreta a un joven que ofrece por Internet compartir el coche con tres personas para ir al centro de la ciudad.

“De verdad, perdonadme si no lo estoy haciendo bien… pero es que nunca me he visto en una situación así” dice el conductor

No se imagina que al coche se subirán tres jóvenes con síndrome de Down: Sara Sánchez, Carlos Pérez y Manuel Ponce. El trayecto se carga de un ambiente tenso para el conductor, que incluso llega a decir: “De verdad, perdonadme si no lo estoy haciendo bien… pero es que nunca me he visto en una situación así”.

En la cinta, es el actor Salva Reina el objeto de burla y estos actores con síndrome de Down pasan a ser, por una vez, los que se mofan, desmontando así la imagen vulnerable que muchos estereotipos les atribuyen.

Eliminar la imagen de víctimas

Los tres actores con síndrome de Down pertenecen a la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual Apadis, de la Bahía de Algeciras que, amantes del cine, no dudaron en participar en el corto.

La emoción llega ahora con esta nominación a los Goya, los premios cinematográficos más importantes de España. Más de uno se sentirá desconcertado con ese paseo por la alfombra roja que defenderá que la discapacidad no es más que otra habilidad.

El psicólogo de la asociación Bruno Morante es al mismo tiempo el guionista del cortometraje y asegura en una entrevista a El Mundo que han querido “romper esquemas y estereotipos sobre las personas con síndrome de Down”.

“Durante muchos años han sido víctimas de una actitud paternalista y contaminada que hace mucho daño”, critica.

El corto Ha logrado más de una veintena de galardones en más de 70 festivales de cine de todo el mundo

El cortometraje, que está dirigido por su hermano, Alexis Morante, busca hacer consciente a la sociedad de que las diferencias las marca “el esfuerzo que nosotros hacemos para poder facilitarles las cosas”.

El año pasado este corto se llevó cuatro premios en el Notodo Filmfest y ha logrado más de una veintena de galardones en más de 70 festivales de cine de todo el mundo.

