VIDEO: Niña cristiana secuestrada por el Estado Islámico en Irak fue liberada

ROMA, 10 Jun. 17 / 09:21 am (ACI).- Cristina Jadaar, una niña iraquí secuestrada durante tres años por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS o Daesh), fue liberada el 9 de junio y ya se encuentra junto a sus padres y sus familiares.

Según informa la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que brinda asistencia económica y religiosa a los cristianos refugiados en la región, la liberación se realizó gracias a la colaboración de un musulmán, que tenía a Cristina viviendo en su casa junto a sus diez hijos y su familia en Mosul.

El 22 de agosto de 2014, Cristina y su familia fueron obligados por los terroristas del Estado Islámico a abandonar su casa en Qaraqosh y subirse a un autobús, para un supuesto reconocimiento médico. Una vez dentro del vehículo, un miembro de ISIS le arrancó a la niña de los brazos de su madre, Aida.

A pesar de las súplicas de Aida, el terrorista se negó a devolverle a la niña y amenazó con matar a toda su familia.

La familia Jadaar, sin embargo, nunca perdió la fe. Tras el secuestro de su pequeña hija, Aida manifestaba que “creo y confío en Dios Padre. Para Él nada es imposible. Se que me la devolverá”.

Breaking:Kristina (young christian girl from qaraqosh baghdida) was kidnapped by #isis kidnapped her in2014 she FREED,back with her family pic.twitter.com/kiIHFHsA1K

Así como Cristina, otras niñas secuestradas por el Estado Islámico han comenzado a ser liberadas y han regresado junto a sus familias.

La familia de Cristina vive en un contenedor, en las afueras del barrio de Ankawa, en un centro de refugiados sostenido por Ayuda a la Iglesia Necesitada en Erbil.

Desde octubre de 2016, un esfuerzo conjunto del ejercito iraquí y la milicia kurda peshmerga ha ido arrebatando al ISIS el control del la región de Nínive.

En el primer mes recuperaron diversos pueblos cristianos, como Qaraqosh, pero desde noviembre combaten para recuperar Mosul, una de las mayores ciudades del país, tomada por el Estado Islámico desde 2014.

Actualmente, el ejército iraquí y la milicia peshmerga tienen el control total del lado este de la ciudad, mientras que el Estado Islámico mantiene el control de cuatro distritos en la zona oeste.

ACN explicó que, a medida que las fuerzas iraquíes retoman el control de Mosul y la liberan de los terroristas, “los vecinos van recuperando un poco la normalidad”.

“Este hombre musulmán de Mosul en Irak, avisó a un amigo suyo cristiano que tenía alojada en su casa a una niña cristiana de la Llanura de Nínive. Y así se pusieron en contacto con la familia Jadear”, explicó ACN.

“Un tío de la pequeña fue hasta Mosul a identificar a la niña por la noche ante el miedo de que esta noticia fuera una nueva trampa de los terroristas de Daesh”, añadió.

A historical moment Kristina the christian girl kidnapped by #isis in 2014 is reuniting right now with her family after beeing liberated pic.twitter.com/xLw9yfaMnz