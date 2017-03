VIDEO: Mira la travesura de una niña de 3 años que divirtió al Papa Francisco

VATICANO, 22 Mar. 17 / 11:54 am (ACI).- Luego de la Audiencia General de este miércoles, una pequeña de 3 años de nombre Estella saludó al Papa Francisco y tomó con una mano su solideo provocando la risa de todos los presentes, incluido el Santo Padre.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN