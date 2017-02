[VIDEO] Madre a los 16: “Lucía ha dado una riqueza a mi vida que nunca hubiera imaginado”

MADRID, 04 Feb. 17 / 08:04 pm (ACI).- La historia de Marta es la de un embarazo adolescente e inesperado. Sin embargo ante la sorpresa y el desconcierto eligió apostar por la vida que crecía en su interior y ahora asegura que es “lo mejor que ha pasado en su vida” y apoya a adolescentes en su misma situación: “Yo tengo a Lucía a mi lado todos los días y es una suerte, pero la niña a la que llevan a abortar nunca lo sabrá. Así que o lo cuento yo o nadie lo hará”.

Marta Páramo tiene 21 años y estudia Filosofía. Es la segunda de siete hermanos y madre de Lucía de 4 años, a quien tuvo cuando tenía 16 tras quedar embarazada de su novio.

“Yo no es que quisiera ser madre antes de tener a mi hija, no era algo que deseara muchísimo”, cuenta en un vídeo.

Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que estaba embarazada de los 2 meses. “Hacía tiempo que había tenido relaciones con mi novio y llevaba tiempo soñando que estaba embarazada pero luego se me olvidaba”, “me hice el test de embarazo en el baño de una fiesta. En ese momento tuve una mezcla de angustia y miedo”, “mi padre era muy estricto y me daba mucho miedo decírselo…”

Pero a pesar de las dificultades y la sorpresa, su familia y su entorno la apoyaron para que siguiera adelante con el embarazo. Algo por lo que asegura sentirse tremendamente afortunada.

A pesar de que nunca pensó en contar su historia accedió a hacerlo por petición de la plataforma Cada Vida Importa que engloba varias entidades de defensa de la vida por una manifestación a favor de la vida en 2015 y desde entonces ha sido contactada por muchísimas adolescentes embarazadas que no sabían qué hacer.

“Me llegaban muchas chicas de 16, 15 y 14 años embarazadas que estaban totalmente solas, yo soy afortunada porque he tenido un apoyo incondicional, pero hay niñas que no saben si quiere seguir adelante y no tienen ningún apoyo”.

En este nuevo video señala que “yo tengo la suerte de tener a Lucía a mi lado todos los días, pero la niña que sus padres llevan a abortar nunca lo sabrá y o lo cuento yo o nadie lo hará. Es hablar de una parte de la verdad de la que nadie habla”, “¿quién les va a contar la suerte que es tener un hijo?”, precisa.

Asegura que cuando su hija Lucía pregunte cómo llegó al mundo “le explicaré que tenía miedo y que pensaba que ser madre era demasiado grande para mí, pero que en ningún momento no la he querido porque desde que nació ha sido lo mejor de mi vida”.

“Ser madre es algo muy fuerte, por mucho que lo hayas buscado o no, siempre da vértigo”.

Asegura que envidia en parte a sus amigos cuando le cuentan “que han pasado toda la tarde haciendo no sé qué, pero la tarde que yo me quedo con Lucía viendo una película y la comentamos, es la mejor tarde de mi vida”.

Cuando están juntas, juegan “al dominó, haciendo castillos para tirarlos después, puedes pensar qué pérdida de tiempo, pero no, es el tiempo que mejor invierto y los momentos que más me gustan”.

Según explica soñaba con “una vida un poco hippie” y estudiar Filosofía entre Barcelona, Madrid y parte en el extranjero.

Ahora su vida “no es tan diferente de como soñó” porque ahora estudia Filosofía en Madrid y está encantada.

“No es que Lucía haya coartado mi vida independiente, sino que le ha dado muchísima riqueza porque ahora tengo una perspectiva de ver las cosas que nunca hubiera pensado. Lucía ha dado muchísima riqueza a mi vida, más de la que nunca hubiera imaginado”.

