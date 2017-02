VIDEO: Lobby gay tilda de homofóbico a joven cristiano ex homosexual en Chile

SANTIAGO, 15 Feb. 17 / 09:07 pm (ACI).- Alexander Núñez, ex integrante de un programa de televisión juvenil en Chile, confesó haber superado su homosexualidad gracias a la fe cristiana, lo que provocó molestias por parte del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) que catalogó sus declaraciones como “abiertamente homofóbicas”.

Invitado a un programa para hablar sobre su cambio de vida, Núñez, de 29 años, reconoció que durante su paso por la televisión estaba inmerso en prácticas homosexuales y que se sentía muy “perdido”.

Cuando terminó el programa en donde trabajaba, Alexander se dedicó a cuidar a su madre gravemente enferma, quien después de un tiempo murió. El joven quedó con una profunda pena que lo llevó a cuestionarse seriamente.

A raíz de esto, volvió a acercarse al cristianismo y a acudir a una iglesia que, según él, le hizo descubrir su “identidad en Cristo”. Confesó que “la homosexualidad es una de las cosas que el Señor cambió en mí” y que hoy sueña con tener una esposa y “darle los cuidados que necesita una mujer”.

“Soy heterosexual”, aclaró Alexander, quien aseguró que Dios “creó al hombre y a la mujer” y describió la homosexualidad como un “desorden emocional” que “no está bien”.

Las quejas del Movilh no se hicieron esperar y en un comunicado afirmaron que “el respeto a la vida privada del joven en ningún caso significa aceptar sus declaraciones abiertamente homofóbicas”.

“Estos dichos, que carecen de todo fundamento racional, violentan la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), en especial la de niños y jóvenes que están descubriendo o asumiendo su orientación sexual”, aseguraron.

“En un país donde la homofobia y la transfobia matan, sus declaraciones homofóbicas son peligrosas e intolerables”, sentenciaron.

Frente a esta polémica, Cristóbal Aguilera, abogado y Coordinador Legislativo de la ONG Comunidad y Justicia, afirmó que “para el Movilh, todo lo que disienta de sus opiniones sobre la homosexualidad, aunque sean fundadas desde el punto de vista científico, filosófico o, en este caso, desde una experiencia espiritual, son, a priori, homofóbicas”.

“Lo paradójico, es que cuando acusan de discriminación, finalmente son ellos quienes más discriminan; cuando promueven la tolerancia, sus posturas a la postre son las más intolerantes”, señaló en entrevista a ACI Prensa.

El abogado sostuvo que las declaraciones de Alexander Núñez, “en ningún caso son homofóbicas; en ellas no se advierte ninguna aversión hacia los homosexuales”.

Asimismo, sus dichos tampoco pueden considerarse peligrosos. “Peligroso es ofender a quienes opinan de una manera distinta, e intentar por la fuerza callar a quienes piensan diferentes, que es lo que precisamente hace el Movilh”.

Afirmar que la homosexualidad no es una condición innata “es una postura tanto científica como moral, con bastante evidencia, que lícitamente puede expresarse en una democracia”.

Entre los sustentos científicos, destacó “Sexualidad y género. Conclusiones de la biología, la Psicología y las Ciencias Sociales”, publicado en la revista The New Atlantis, que, entre otras cosas, afirma que “las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano”, es decir, la idea que los individuos “nacen así”.

Estos discursos como los del Movilh, según explicó el abogado, lo único que hacen es “polarizar a la sociedad, y homogeneizar la forma de pensar, a base de amenazas contra quienes se oponen a lo que ellos sostienen”.

