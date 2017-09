VIDEO: La monja rapera que cantará ante el Papa Francisco en Colombia

BOGOTÁ, 04 Sep. 17 / 12:27 pm (ACI).- Maria Valentina de los Ángeles es una joven religiosa y rapera de la Comunidad de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, que hace parte del grupo de cantantes que interpreta el himno oficial para la visita del Papa Francisco a Colombia.

