VIDEO: La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe, bromea el Papa

VATICANO, 20 Sep. 17 / 01:02 pm (ACI).- En ocasión de la visita ad limina de los Obispos de Bolivia, el Papa Francisco envió un mensaje a este país y pidió a los bolivianos que “no se dejen engañar” y que “conserven la fe”.

El 18 de septiembre, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia se reunieron en el Vaticano con el Santo Padre, quien expresó como primer punto de su mensaje que “yo no me olvido lo que vi en Bolivia, los llevo en mi corazón”, en alusión a su visita al país en 2015.

En segundo lugar, el Pontífice los animó a que “no tengan miedo, que conserven la fe”.

“La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe. O la aseguran ellos o la pierden, o sea que no se dejen engañar, que conserven la fe”, dijo el Papa.

Luego, tuvo palabras para los jóvenes a quién pidió que “no se jubilen antes de tiempo, o sea, vayan adelante con ideales”.

En resumen, expresó el Santo Padre, “que los recuerdo, que cuiden y conserven la fe, y los jóvenes que no se jubilen antes de tiempo sino que vayan a delante, que no sean “quedatistas”, que no se queden”.

“Todo esto a través de los obispos que son los que responden al Papa y están en comunión con el Papa y en los cuales el Papa se confía totalmente”, concluye su mensaje.

También te puede interesar: