VIDEO: La hermosa iglesia que obsequiaron a los católicos de Islandia

REIKIAVIK, 26 Jun. 17 / 10:17 pm (ACI).- La semana pasada el Obispo de Reikiavik, Mons. David Tencer, consagró en Islandia una bella iglesia de madera que fue un obsequio de la Iglesia Católica en Eslovaquia.

Esta iglesia de madera está ubicada en la ciudad de Reyðarfjörður, a unos 677 kilómetros de Reikiavik, la capital de Islandia.

El templo mide 12 metros de altura y tiene la forma de la Cruz de San Damián, también conocida como la cruz de los franciscanos. Mons. Tencer, originario de Eslovaquia, pertenece a esa orden religiosa.

Dice la tradición que San Francisco de Asís rezaba ante esta cruz cuando Dios le pidió que reconstruyera la Iglesia.

