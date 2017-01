Con tierno video estos padres cristianos recuerdan que la familia es sagrada

ROMA, 16 Ene. 17 / 06:15 pm (ACI).- Una familia cristiana en Letonia quiso recordar la espera de su segundo hijo con un tierno y entretenido video, en el que utilizaron la técnica conocida como time-lapse para resumir los nueve meses de embarazo en menos de 2 minutos.

El time-lapse es una técnica popular usada en cine y fotografía para mostrar diferentes motivos o sucesos que por lo general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El efecto visual que se logra es que todo lo que se haya capturado se mueva muy rápidamente.

Se trata del segundo video que la familia Alps comparte en la redes sociales sobre la espera de sus hijos. El primero fue 2013 con Sibilla, la hija mayor, quien nació un año después de que se casaron.

“Hicimos el primer video para documentar el progreso del embarazo, que fue una experiencia emocionante para nosotros como padres jóvenes. Otra razón era tener este video como un legado para nuestra hija, cuando crezca”, explicó a ACI Prensa Armands Alps, esposo de Dace.

El padre relató que cuando se enteraron que serían padres por segunda vez, “sólo tuvimos que hacer una secuela, para que nuestro hijo no se quedara sin un video”.

“La familia es sagrada para mí y siempre está en el primer lugar”, afirmó Armands. “Pasamos juntos todo el tiempo que podamos. Llevamos a nuestros niños dondequiera que vayamos”, agregó.

“Nos sentimos bendecidos con dos niños sanos y felices”, agregó.

Stunda no R?gas un esi ziem? ? un Milzkaln? ir dikti feina b?rnu istaba un aukl?te super?ga????un visp?r Milzkalns m?su favor?ts! Una foto publicada por Dace Alpa (@dace_alpa) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 10:29 PST 17 de Dic de 2016 a la(s) 10:29 PST

Según este padre de familia, “muchas personas piensan que tener hijos cambiará sus vidas y no podrán hacer cosas que hacían cuando no los tenían. ¡Nosotros somos la prueba de que eso no es cierto!”.

“Hacemos todo juntos y no sentimos que nuestros hijos nos retengan, en realidad nos ayudan a ser mejores, porque tenemos que darles un ejemplo”, aseguró Armands.

Los Alps comparten varios de sus momentos en familia a través de su cuenta de Youtube e Instagram.

También te puede interesar: