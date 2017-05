VIDEO: La emotiva canción dedicada a jóvenes fallecidos que unieron a España en oración

MADRID, 22 May. 17 / 12:01 pm (ACI).- “Me tengo que ir, llevo compañía, no voy solo, me voy con quien quiero, y ya volamos juntos directos al cielo”, es un extracto de la conmovedora canción difundida por la madre de José Amián Paramés, el joven que junto a su novia, Belén Jordana de Pozas, perdieron la vida al caer por el hueco del ascensor del edificio de su casa.

José y Belén fallecieron el martes 9 de mayo al caer desde la altura de un noveno piso en un edificio del distrito madrileño de Salamanca.

El funeral se realizó el 16 de mayo en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, lugar donde, por primera vez, sonó la hermosa canción difundida por la madre de José, María Parames.

La canción está basada en una poesía compuesta por un amigo de la familia minutos después de que José y Belén perdieran la vida. La prima de José, junto a otros compañeros, fueron los encargados de agregar la melodía de “Taburete” el grupo musical juvenil favorito de José.

Esta es la letra completa de la canción:

Me tengo que ir, me llaman de arriba, es muy difícil lo sé, mejor que sea breve.

No intentéis entenderlo, no dolerá menos.

Me tengo que ir, llevo compañía, no voy sólo, me voy con quien quiero, y ya volamos juntos directos al cielo.

No lo entenderéis pero llego ya mi hora, me reclaman para que desde arriba os guarde.

Aunque me voy dentro de vuestro corazón allí me quedo.

Y ya verás mamá la que voy a liar no habrá ni un alma aquí no pendiente de ti.

Me pide Dios que nunca dejéis de rezar que inmensa fuerza y paz os va a llegar.

Me tengo que ir… mamá para ayudarte a cuidarte, papá y los hermanos, todo momento me sentiréis a vuestro lado.

Estaré ahí aunque cueste dormir estaré en vuestro pensamiento siempre en vosotros y me llevareis dentro y os daré la mano.

Y al amanecer aunque no despertaré, habré pasado la noche en tu regazo Mamá,

cuidando de ti, de papá y los hermanos, velando vuestro descanso.

Y ya verás papá, la que voy a montar, no habrá ni un alma aquí no pendiente de ti, me pide Dios que nunca dejéis de rezar que inmensa fuerza pa’ tos os va a llegar.

Ya os espero y estoy bien acompañado de la persona que quiero, me tengo que ir, junto a ella os espero.

