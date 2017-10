VIDEO: La broma del Papa Francisco a inmigrante africano que usó una peluca verde

VATICANO, 01 Oct. 17 / 10:50 am (ACI).- Haciendo gala de su buen humor, el Papa Francisco bromeó con uno de los inmigrantes africanos a los que visitó el domingo 1 de octubre en Bologna, en el marco de su visita pastoral a esta localidad italiana.

Al saludar a uno de los muchachos presentes que llevaba una peluca, el Pontífice lo miró divertido y dijo: “¡Tienes que madurar, estás demasiado verde!”, lo que generó las risas de los asistentes.

Amidst 1,000 selfies at migrant center in Bologna @pontifex jokes w/immigrant wearing green wig:"you need to ripen still, you're too green!" pic.twitter.com/7Sh0Txy0Dz