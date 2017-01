VIDEO: Falcao García, Sebastián Martínez y otros famosos de Colombia dicen no al aborto

BOGOTÁ, 12 Ene. 17 / 02:05 pm (ACI).- Radamel Falcao García, conocido jugador de la selección de fútbol de Colombia y delantero del Mónaco de la liga francesa, el actor Sebastián Martínez y otros famosos colombianos aparecen en un nuevo video en el que dicen no al aborto y sí a la vida.

En este nuevo video del periodista Frank Zapata, quien ya presentó uno con el testimonio de James Rodríguez, el jugador Falcao García afirma que “la vida no debe cortarse cuando florece porque después de la fluorescencia vienen los frutos. No al aborto”.

[Puede leer: James Rodríguez: Estoy en contra del aborto y apoyo la vida]

Otra famoso que aparece y es conocido Colombia por su participación en diversas novelas como “La viuda de la mafia” y "Juegos Prohibidos”, es el actor Sebastián Martínez, para quien el aborto “es un tema de inconsciencia, de pasar por encima de las cosas y creer que nada tiene trascendencia y que controlamos la vida, el universo y que somos Dios”.

“Un hijo siempre va a estar cargado de bendiciones a las mujeres que se sienten solas. Es un momento muy difícil, lo sé, sentir que se acabó su juventud, que se acabaron muchas cosas, pero van a llegar otras millones, muy, muy grandes”.

Pedro Pallares, otro actor colombiano, comentó que está vivo porque “mi mamá pudiendo decir que no dijo que sí a la vida”.

El arquero y jugador del Arsenal F.C. de la Premier League de Inglaterra, David Ospina, expresó que la vida “es muy importante y todos tenemos un camino que nos da el Señor, entonces por eso tenemos que protegerla con todo”.

En el video realizado por Zapata, también aparecen periodistas y presentadores de televisión como Hernán Orjuela, quien expresó su opción a favor de la vida porque “el Creador nos hizo con una función muy importante no solamente en este mundo sino en todo el espacio que Él seguramente nos ha diseñado. Y por eso todos, absolutamente todos tenemos derecho a la vida”.

Por su parte, Juan Eduardo Jaramillo, presentador de noticias, señaló que “he considerado siempre que el aborto, contrario a lo que diga mucha gente, es un asesinato. Estoy convencido de que hay vida desde el mismo momento de la concepción”.

“Esas tesis que se inventaron por ahí muy modernamente en el sentido de que la vida comienza desde un momento determinado del embarazo etcétera, yo creo que eso está totalmente rebatido, se puede confirmar y comprobar que hay vida desde el primer momento de la concepción. En conclusión yo considero que el aborto es un asesinato”, dijo Jaramillo.

La periodista Adriana Eslava, conocida por usar un parche en el ojo luego de que lo perdió tras sufrir un atentado en la década de 1980, comentó que ella antes estaba a favor del aborto, pero “hoy en día entiendo que esa no es ni siquiera la solución y que no debería ser ni siquiera una opción porque en el aborto lo único que no hay es amor”.

El también presentador Javier Hernández Bonnet, indicó que la falta de respeto que tiene la sociedad actual por el valor de la vida “arranca con la licencia que se da a todo el mundo para abortar, para pensar que el aborto no es un asesinato. El aborto es un asesinato, es acabar con una vida”.

Entre las actrices que hicieron un llamado a respetar la vida se encuentran Margalida Castro, quien exhortó: “les digo que por favor luchemos por la vida y no defendamos el aborto. Yo no lo defiendo, yo defiendo la vida y espero que todos nos unamos en un grito universal”.

Amada Rosa Pérez dijo a su turno que “el aborto es la mayor explotación de la mujer, es otro tipo de esclavitud, de tortura y una violencia terrible para la mujer. Obviamente un holocausto para la humanidad”.

Por otro lado, el cómico Marco Aurelio “Coroso”, explicó que el aborto también implica eliminar a todas las personas que se les ha detectado una discapacidad física o mental.

“Yo no estoy de acuerdo porque entonces nos tocaría matar a todos los locos, los bobos, a los que les falta una mano que hay por ahí. Incluso en la cuestión de los locos caería yo. No hay motivo alguno para abortar, para quitarle la vida a alguien”, señaló.

El también humorista Álvaro Lemon, dijo que “siempre he estado en contra del aborto porque soy una persona que quiero mucho a Jesucristo, Llevo como 66 años en la Iglesia Católica”.

Entre los otros famosos que dieron un mensaje en el video están las actrices Lina Tejeiro, Adriana Bottina y Cecilia Navia; y el presentador Juan Manuel Correal.

También te puede interesar: