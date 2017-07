VIDEO: Este es el himno oficial de la JMJ Panamá 2019

PANAMÁ, 03 Jul. 17 / 10:37 pm (ACI).- En un evento especial presidido por el Arzobispo de Panamá, Mons. Domingo Ulloa Mendieta, se dio a conocer este lunes 3 de julio el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 2019.

El himno se titula “Hágase en mí según tu palabra”, y está inspirado en el versículo de Lc1,38 en el que la Virgen María responde al anuncio del arcángel Gabriel de que será la Madre de Dios.

En el evento en el que se hizo la presentación, la Cena de Pan y Vino, principal evento de apoyo al Seminario Mayor San José, participaron miles de jóvenes y adultos –laicos y miembros del clero– que llegaron al Centro de Convenciones ATLAPA en Panamá.

El himno ha sido compuesto por Abdiel Jiménez, catequista y salmista de la parroquia Cristo Resucitado, en San Miguelito, autor de varias piezas litúrgicas, miembro de diversos coros y egresado de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Santa María La Antigua.

La producción y arreglos han sido realizados por los profesionales en la música Aníbal Muñoz, Carlos Samaniego y Ricky Ramírez.

Sobre el himno, elegido entre 56 candidatos, el Arzobispo de Panamá afirmó que “nos entusiasma ponerlo hoy a disposición de los jóvenes del mundo, para que cantándolo se preparen alegres y dispuestos a dejarse transformar por Dios”.

A continuación la letra del himno “Hágase en mí según tu palabra” de la JMJ Panamá 2019:

Somos peregrinos

que venimos hoy aquí

desde continentes y ciudades

queremos ser misioneros del Señor

llevar su palabra y su mensaje.

Ser como María la que un día dijo sí

ante la llamada de tu proyecto

el cielo se goza y canta de alegría

toda la tierra alaba tus portentos

Coro:

He aquí la Sierva del Señor

Hágase en mí según tu palabra (bis)

Tu Sierva yo soy

Tu Hija yo soy

Tu hijo yo soy

Ser como María

disponibles a salir

Iglesia Peregrina con amor

jóvenes testigos y discípulos

con alegría, fe y vocación

Coro

No tengan miedo, no

no tengan miedo

de llevar el amor de Dios

comprometidos sí, como María

que supo ser la Sierva del Señor

Coro (4 veces)

También te puede interesar: