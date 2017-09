VIDEO: Estas son las primeras palabras del P. Tom Uzhunnalil tras su secuestro

ROMA, 14 Sep. 17 / 05:10 pm (ACI).- Ha circulado en las redes sociales un video donde el P. Tom Uzhunnalil da un mensaje a todos los que han rezado a Dios por su liberación tras el secuestro que sufrió a manos del Estado Islámico (ISIS).

Al inicio del video, el P. Tom afirmó que “Dios es grande, su amor es eterno. Su misericordia es infinita. Tiene un propósito para nuestras vidas y por lo que he pasado definitivamente tenía un propósito”.

El sacerdote originario de la India aseguró que “he recibido las oraciones y el amor de todos ustedes en mi nombre ante nuestro Dios y Él últimamente ha respondido”.

“Soy libre y estoy feliz y agradecido con Dios por cada uno de ustedes, por su amor, por preocuparse por mí, por sus oraciones. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y bendiga a todos aquellos que en Dios han hecho este día posible. Que Dios los bendiga junto con sus seres queridos”, expresó.

“Me siento feliz, me siento fuerte en mi mente y alma”, añadió.

El presbítero salesiano indicó que todavía necesita recuperarse de sus debilidades físicas y afirmó que no padece una “enfermedad mayor además de mi diabetes. Me visitaron doctores que me ayudaron”.

También está convencido de que “Dios me puso de regreso a la misión que quiere para mí hasta cuando Él lo desee”.

Manifestó que “últimamente deseo que todos ustedes junto conmigo regresemos y alabemos a Dios en su Reino celestial cuando Él nos llame. Que Dios nos bendiga a cada uno”.

El P. Tom concluyó su mensaje volviendo a dar “nuevamente las gracias a cada uno por sus oraciones, su amor y su preocupación”.

Este sacerdote salesiano fue liberado el 12 de septiembre tras permanecer 18 meses en poder del Estado Islámico. Fue secuestrado por los terroristas cuando estos atacaron un albergue de ancianos que era administrado por la Misioneras de la Caridad en la localidad de Aden, en Yemen. En el ataque fueron asesinadas cuatro religiosas y doce ancianos.

A través de una carta, el Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernández Artime, indicó que la Congregación Salesiana “no ha pedido el pago de ningún rescate y no tiene noticias de que se haya hecho ningún pago”.

También agradeció a “Su Majestad el Sultán de Omán y a las autoridades competentes del Sultanato por la labor humanitaria que han realizado”.

La Santa Sede señaló en un comunicado que el P. Tom “será huésped durante algunos días en una comunidad salesiana de Roma antes de volver a la India”.

El miércoles 13 de septiembre el sacerdote indio se encontró con el Papa Francisco en el Vaticano. Ambos se abrazaron y el Pontífice le aseguró que seguirá rezando por él como lo ha hecho durante su cautiverio.

El P. Tom le contó que mientras estuvo secuestrado le dolía no poder celebrar Misa, aunque todos los días repetía las palabras de la celebración.

También le dijo que recuerda a las religiosas y ancianos que murieron a manos de los yihadistas.

Por su parte, en una reunión en Roma, el P. Fernández Artime le obsequió al sacerdote su propia cruz como un “signo para decirte que todos los salesianos están contigo ahora y para siempre”.

Además, le dijo que la Virgen María y San Juan Bosco “han hecho todo” para que él fuera liberado. Cuando le dijo “no dudo de que la Madre te acompañó todos los días”, el P. Tom respondió que sí.

“Mis últimos pensamientos van a tu familia de sangre porque ellos han sufrido tanto, no dudo que serán tiempos bellos donde ellos estarán muy felices con tu presencia”, le manifestó el Rector Mayor de los Salesianos.

