VIDEO: ¿Es satánico el “fidget spinner”? Un sacerdote responde

REDACCIÓN CENTRAL, 26 Jun. 17 / 06:01 pm (ACI).- Juan Mariano Ávalos Sanabria, que se identifica como pastor del grupo evangélico “congregación pentecostal de los primeros cristianos”, dijo recientemente que el popular juguete “fidget spinner” es “satánico”. ¿Qué hay de verdad en eso? Un sacerdote responde.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Ávalos Sanabria aseguró que al sostener el “spinner”, las personas realizan con su mano el “signo del diablo” y el “666, la marca del diablo”.

“No permitan que usen en sus casas” este juguete, pidió el pastor evangélico.

En respuesta, el P. Samuel Bonilla, conocido en redes sociales como el “Padre Sam”, alentó a los fieles a “no caer en satanizar todo eso que vemos, escuchamos, leemos”.

“Qué tal si cristianizamos todo esto que es posible cristianizar, obviamente con el discernimiento con el Espíritu Santo”, dijo el sacerdote, en un video publicado en su canal de YouTube.

El Padre Sam aseguró que el popular juguete “no es satánico”.

“A Dios y al diablo se le recibe con actos de libertad y voluntad, no se les reciben por accidente, no queda una persona endemoniada por accidente, no aclama una persona a Satanás por accidente. Lo mismo respecto a Dios, no es que por casualidad acepté a Dios”, explicó.

“Si este aparatito le ayuda a un niño, a un joven, al Padre Sam para el estrés, perfecto. Yo no estoy invocando al diablo al estar girando esto. Para invocar a Dios o para invocar a Satanás siempre son actos en libertad y en voluntad”, subrayó.

El sacerdote alentó además a los católicos a pedirle al Espíritu Santo “el don del discernimiento: Señor que pueda yo discernir lo bueno de lo malo. Por sus frutos, dirá Jesús, los conocerán”.

También te puede interesar: