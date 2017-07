VIDEO: ¿Es posible ser homosexual y vivir la enseñanza de la Iglesia Católica?

REDACCIÓN CENTRAL, 17 Jul. 17 / 05:30 pm (ACI).- La enseñanza de Iglesia Católica sobre la homosexualidad, que en el Catecismo asegura que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad”, ha llevado a algunos a creer que las personas que tienen atracción al mismo sexo están casi excomulgadas. Philippe Ariño, joven francés, homosexual, casto, católico y autor del libro “La homosexualidad en verdad”, tiene muchos mitos que desmentir.

El verdadero camino para una persona homosexual, explica Philippe en entrevista con ACI Prensa, “es Cristo y es muy simple: es la continencia, es decir la abstinencia por Él. Y también la amistad desinteresada”.

“Pero parece que cuando lo digo a secas, así, parece una injusticia pedir a una persona duraderamente homosexual vivir como un cura y renunciar a la pareja, pero es la misma exigencia que se pide también a las personas célibes o viudas o divorciadas o adolescentes, y no es una injusticia, se pide a una persona que no puede casarse darse a los demás tal como es y no rechazar la diferencia de sexos”, señala.

Philippe tiene también un blog, La Araña del Desierto (Araignée Du Désert), donde escribe sus ensayos en francés y español.

El joven francés, por criticar el mal llamado “matrimonio” homosexual o igualitario y la agenda que lo impulsa, perdió hasta su empleo de profesor de castellano. “En este país tan democrático no es saludable oponerse al matrimonio igualitario y simplemente hablar de homosexualidad por un lado y ser católico practicante y obedecer a lo que propone la Iglesia por otro”, indica.

Sin embargo, Philippe es claro al señalar que la Iglesia no solo debe acoger a las personas homosexuales en su seno, sino que ellos tienen un rol de suma importancia para defenderla en el mundo actual.

“Lo que a nosotros nos importa es que nos acojáis no solo porque hay que acogernos, sino también porque somos los mejores escudos actuales de la Iglesia”, asegura a ACI Prensa.

“Me explico, a la Iglesia ahora se la ataca a través de la homosexualidad, utilizando a las personas homosexuales. Entonces, si la punta de lanza del anticlericalismo es la homosexualidad, nos necesitáis a nosotros, personas homosexuales continentes”.

Además, destaca, “somos los guardianes idóneos de los sacramentos. Puesto que si se abre los sacramentos católicos a las personas homosexuales que practican su homosexualidad, ya no se reconoce el sacramento del matrimonio, de la confesión, de la Eucaristía y, lo que es más, del sacerdocio”.

“Es decir que las personas homosexuales, aunque parezca mentira porque somos débiles, somos los mejores defensores de los curas y de la Iglesia”, dice.

Por eso, añade, a las personas homosexuales “hay que escucharnos, no solamente porque tenéis que acogernos, sino porque además el anticlericalismo lo podemos combatir a través de la homosexualidad continente”.

“Escuchadnos por favor, y si hay personas homosexuales que me escuchan, tenemos que levantarnos para defender a nuestra Iglesia. Nos necesita urgentemente”, alienta.

