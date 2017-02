VIDEO: ¿Es malo tener un “sacerdote favorito”?

REDACCIÓN CENTRAL, 03 Feb. 17 / 08:17 pm (ACI).- El P. Samuel Bonilla, conocido como “El Padre Sam”, hizo una reflexión en un video publicado en YouTube sobre las personas que tienen un “sacerdote favorito” solo porque “habla bonito” ¿Eso está bien?, cuestionó

Al inicio del video el sacerdote cuenta una anécdota: una señora fue a su parroquia y le dijo que no estaba de acuerdo en que había que ir a la Iglesia por Cristo y que no importa el sacerdote. Más bien afirmó que iba a los templos donde estaban los sacerdotes que “no duermen, no aburren, que animan, que realmente tienen ese carisma de predicar”.

Frente a eso el P. Sam hizo la pregunta ¿Será bueno tener un sacerdote preferido? ¿Será malo admirarlo o preferirlo? La respuesta es “no, no tiene nada de malo”.

Más bien el error está en “quedarse solo con lo bonito que me dicen y que eso no me mueva a la conversión”.

Indicó que el detalle está en que las palabras de ese sacerdote “realmente transformen su corazón. Que sus palabras no sólo le informen sobre la fe sino que realmente transformen su vida”.

“No solo que le de herramientas para hablar a las demás personas de Dios, sino que le de herramientas para responder a los hermanos separados sino que esa prédica, esa reflexión, esa homilía transforme su vida”.

El P. Sam señaló que ese fue el problema del rey Herodes ya que el Evangelio narra que este admiraba, escuchaba y respetaba a Juan el Bautista. Sin embargo, nunca puso en práctica los consejos.

“Solo satisfizo sus oídos, pero su corazón siguió terco. Tanto así que mandó a decapitar a Juan el Bautista”.

