VIDEO: Episcopado rechaza protesta contra Obispo chileno durante Te Deum

SANTIAGO, 20 Sep. 17 / 03:37 pm (ACI).- A través de un comunicado, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su “cercanía y apoyo” al Obispo de Osorno, Mons. Juan Barros, luego de que un grupo de personas se manifestara en su contra en medio de la celebración del Te Deum.

Mons. Barros asumió la Diócesis de Osorno en 2015 en medio de polémicas y protestas por su cercanía al sacerdote Fernando Karadima, quien fue condenado canónicamente por abusos sexuales a menores.

Al Obispo de Osorno lo acusan de ser encubridor de las acciones de Karadima, algo que él siempre ha negado y sobre lo cual los jueces no han encontrado pruebas que lo acrediten.

En octubre de 2015 el Papa Francisco reiteró su respaldo al nombramiento de Mons. Barros y animó a los fieles de Osorno a que “que no se dejen llenar las narices de estos que buscan lío no más, que buscan calumnia”.

El 18 de septiembre, con pancartas pidiendo y gritos pidiendo su renuncia, un grupo de personas ingresó a la Catedral de San Mateo de Osorno, interrumpiendo la tradicional ceremonia del Te Deum que el Obispo presidía.

El Comité Permanente de la CECh afirmó que lo provocado por estas personas que “manifiestan su pertenencia a la Iglesia” constituye “una grave falta que ofende a Dios, a la Iglesia y, en particular, al pueblo de Dios que participaba en ella”.

“Se ha tratado irrespetuosamente un lugar sagrado en medio de una celebración cuyo único fin es la gloria y alabanza a Dios”, aseguraron.

“Queremos manifestar, una vez más, nuestra cercanía y apoyo a la labor pastoral de nuestro hermano Obispo y pedir al Señor el don de la comunión para todos los miembros de la Iglesia en Osorno”, reafirmaron.

Esta no es la primera vez que se han desarrollado manifestaciones en medio de ceremonias al interior de la Catedral de Osorno, entre las que se incluye la misma toma de posesión de Mons. Barros como Obispo de la diócesis el 21 de marzo de 2015.

