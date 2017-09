Papa Francisco se despide de Colombia y alienta a no quedarse en el primer paso

CARTAGENA, 10 Sep. 17 / 07:07 pm (ACI).- Tras celebrar la última Misa de su visita apostólica en Colombia, el Papa Francisco se despidió de los fieles y los invitó a no quedarse solo en el primer paso, sino a seguir caminando como hizo San Pedro Claver.

El Pontífice fue recibido en el aeropuerto internacional Rafael Núñez por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos junto con su esposa.

Para despedirlo un grupo de 160 artistas vestidos con coloridos y vistosos trajes bailaron el carnaval de Cartagena. Los colombianos presentes también agitaron pañuelos blancos para decirle adiós.

En su mensaje de despedida, que pronunció después de la Misa en el área portuaria de Contecar, el Papa Francisco expresó su agradecimiento a todos los que colaboraron para hacer realidad esta visita.

“Han sido días intensos y hermosos en los que he podido encontrar a tantas personas, y conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”, expresó.

“Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos quedemos en ‘dar el primer paso’, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados”, manifestó.

Al respecto recordó la labor de San Pedro Claver que pasó en Cartagena 40 años de “esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres”.

“Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre”, expresó.

En un telegrama de despedida enviado al Presidente Juan Manuel Santos, el Papa Francisco expresó que “con renovada gratitud por la hospitalidad que recibí, le aseguro a su excelencia y a todo el amado pueblo de Colombia mis continuas oraciones por la paz y la prosperidad de la nación.

“Como un compromiso de paz en el Señor, invoco sobre ustedes las bendiciones abundantes de Dios”, agregó.

Se espera que durante el vuelo hacia Italia ofrezca su habitual rueda de prensa y que tras desembarcar se dirija a la Basílica de Santa María la Mayor para llevarle flores a la imagen de la Salus Populi Romani, como suele hacer antes y después de cada viaje internacional.

Tras la ceremonia de despedida, el Santo Padre abordó el avión que aterrizará en Roma el lunes 11 de septiembre alrededor del mediodía (hora local).

