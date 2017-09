VIDEO: El abrazo del Papa que cambió la vida de mujer que desistió de eutanasia

BOGOTÁ, 11 Sep. 17 / 12:25 pm (ACI).- Este domingo se reveló el video del abrazo entre el Papa Francisco y Consuelo del Socorro Córdoba, la mujer que tras este encuentro desistió de someterse a la eutanasia a causa de las graves dolencias que le generó un ataque con ácido que sufrió en el año 2001.

La mujer, que sufre de toxoplasmosis –una infección muy grave que afecta al cerebro– ha sido sometida a 87 cirugías, pero aún le quedan 6 más ya que no puede consumir alimentos sólidos, solamente puede ingerir líquidos.

El encuentro con el Papa Francisco sucedió en la Nunciatura Apostólica en Bogotá el pasado 9 de septiembre en el marco de su viaje apostólico a Colombia.

Según relata Noticias Caracol, el jefe de seguridad del Santo Padre sacó a Consuelo de entre la multitud y la llevó al interior de la Nunciatura. Allí, la mujer asombrada observó al Papa Francisco, quien le daba indicaciones desde una ventana.

“Y entonces me vio y me hizo así, y yo dije gracias Dios mío porque viene para mí. Y cuando salió, me paré y vino a abrazarme. Me abrazó. Le conté lo de la eutanasia que me iba a hacer y que el 29 de septiembre me iban a hacer la eutanasia en Teusaquillo”, narró la mujer al medio colombiano.

Consuelo ya tenía un sustento jurídico proporcionado por la Universidad del Rosario, el médico que le aplicaría la inyección letal, e incluso con los donantes para pagar su sepultura. Sin embargo, conocer al Papa y recibir su bendición lo cambió todo.

“Definitivamente no, se fue la eutanasia. Voy a ir a decirle al doctor Gustavo Quiñones que muchas gracias por su inyección”, señaló Consuelo.

En declaraciones para CNN, la mujer aseguró que el encuentro con Francisco, la “cambió totalmente. Ahora sí quiero vivir y necesito que el mundo entero lo sepa”.

Consuelo también pidió ayuda para salir de la miseria en la que vive ya que solo tiene para sostenerse un bono de 84 mil pesos, unos 30 dólares estadounidenses.

Ahora, explicó Consuelo, “quiero soñar con muchas cosas: techo, negocio, casa, de todo porque ya no voy a morir”.

