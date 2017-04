VIDEO: Eduardo Verástegui invita a participar en Marcha por la Vida en Ciudad de México

REDACCIÓN CENTRAL, 17 Abr. 17 / 03:39 pm (ACI).- En un nuevo video, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui alentó a participar en la 6ª Marcha por la Vida, evento nacional que se realizará en Ciudad de México el sábado 29 de abril.

Verástegui recordó que “defender la vida de quien no puede defenderse es el mayor motivo para que un pueblo se una” y subrayó que “no hay batalla más grande que la defensa de la vida desde la concepción”.

“El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada”, dijo.

La 6ª Marcha por la Vida, organizada por la plataforma mexicana Pasos por la Vida A.C., se realizará el 29 de abril desde las 10:00 a.m. y tiene como lema #VivirEsPoder. El punto de encuentro será el Monumento a la Madre, en Ciudad de México.

El actor mexicano destacó que “todos tenemos el derecho a nacer” y aseguró que “no hay nada más noble y heroico que defender la vida de los más pequeños de nuestro planeta”.

“Los invito a marchar de manera pacífica, y sin importar los obstáculos que aparezcan en el camino”, dijo, y subrayó que “unidos somos más fuertes. No faltes. Abracemos la vida. Vivir es poder”.

En declaraciones a ACI Prensa, Ángel Soubervielle, Director de Pasos por la Vida A.C., señaló que “la Marcha por la Vida en México inició en el 2012 y tiene por objetivo alzar la voz por los no nacidos, recordar a las miles de vidas que se han perdido año con año a raíz de la aprobación del aborto en la Ciudad de México y por último celebrar la vida”.

El aborto hasta las 12 semanas de gestación fue despenalizado por la Asamblea Legislativa de Ciudad de México (ALDF) el 24 de abril de 2007.

A favor de la medida votaron los parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras cuatro formaciones pequeñas.

Para Soubervielle, “es indispensable la participación de todos los mexicanos que están a favor de la vida”.

“Al ser una marcha nacional puedes participar en la marcha viniendo a la Ciudad de México”, dijo, y explicó que “saldrán autobuses de diferentes partes del país como Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato y muchos otros estados”.

“Necesitamos que todos participen y nos unamos en esta manifestación por los no nacidos, si no marchas tú ¿quién lo hará? si no es ahora ¿entonces cuándo?”, cuestionó.

También te puede interesar: