VIDEO: Director de “La Última Cima” comparte “La mejor historia para contar”

SANTIAGO, 03 Jul. 17 / 08:10 pm (ACI).- Juan Manuel Cotelo, el conocido director de los filmes católicos “La Última Cima” y “Tierra de María”, participó de una breve charla al estilo TED para dar testimonio de su encuentro personal con Dios, al que consideró como “La mejor historia para contar”.

“Vengo de España y me dedico, desde hace ya unos cuantos años, 35 años, a contar historias. Cuando tenía 16 años supe a qué me quería dedicar y era a contar historias, y añadiría: a contar historias que merezcan la pena ser contadas”, dijo el director y productor de cine al inicio de su testimonio lanzado en junio de 2017.

El proyecto Razón en Cristo (REC) del que participó, es desarrollado por la pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y busca transmitir valores cristianos por medio de charlas breves que luego son difundidas en redes sociales.

Cotelo narró que Dios apareció en su vida a los 40 años y sin buscarlo de forma consciente: “¡Pum! Apareció en mi vida, y no como una teoría bonita, no como alguien en quien creer que existe, sino como alguien que me fue regalado como un esclavo”.

“Hay una diferencia abismal entre decir: yo creo en Dios, cosa que no tiene duda ni el mismísimo demonio a decir: yo vivo en Dios, yo tengo trato con Él”, señaló.

En ese sentido, dijo haber descubierto que Dios no solo era verdadero, sino que verdaderamente sanaba sus heridas, “que ese esclavo es un Dios que dice: ‘Ponme a prueba, ponme a prueba con lo serio de tu vida. Dame tus imposibles. ¿Qué es lo que tú no puedes conseguir?’”.

“‘Pídemelo, que te lo voy a conceder. Tráeme los imposibles de tu corazón. Yo voy a hacer que tú vueles de nuevo, voy a hacer que sonrías de nuevo. Tráeme todas tus incapacidades y pruébame como Dios’”, continuó Cotelo.

Luego de ese encuentro personal, el director español reveló que surgió en él “como una necesidad obsesiva: ‘Necesito contarlo, ya no puedo hablar de otra cosa, todo lo demás se me queda chiquitito’”.

A pesar de esta experiencia personal, señaló que lo que el mundo vende hoy a las personas es ese “grito permanente” de “vienes de la nada. No eres esperado por nadie. Nadie te acompaña. Estás solo. La vida tiene sentido mientras disfrutes. Cuando se acabe el placer y el disfrute corta con la vida. Lo que te hace sufrir, elimínalo. Huye del sufrimiento”.

“Y no es cierto. Todo el amor implica sufrimiento, implica sacrificio. Todo lo que merece la pena implica lucha. Bueno, pues mi invitación es: no tengáis miedo, esta palabra es fuerte, no tengáis miedo a la verdad”.

“No tengáis miedo a descubrir que todo es verdad. No tengáis miedo a conocer el amor, no tengáis miedo a apostar por aquello que sabéis con una certeza fortísima en vuestro corazón: todos sabemos que no vinimos aquí de casualidad”, añadió.

Finalmente, aseveró que aunque muchas veces no se sepa cuál es el camino o por qué se sufre, “todo tiene solución”.

“No tengáis miedo a ser felices. A apostar por el amor totalmente, yendo a contracorriente de las personas que te digan: ‘No creas en el amor, es una ilusión óptica, no existe el amor eterno’. Pues es falso. Existe ese amor eterno, yo lo he conocido, me ha sido regalado y a cada uno de vosotros también”, concluyó.

Juan Manuel Cotelo está casado y es padre de tres hijas. Su vida la dedica a contar historias por medio del cine, dirigiendo y produciendo películas. Es el fundador y director de Infinito + 1, productora audiovisual y fundación que ayuda a personas necesitadas en todos los países donde estrenan sus películas.

A la fecha ha realizado “La Última Cima”, “Tierra de María” y “Footprints”. Hoy está produciendo “El Mayor Regalo”, una película testimonial sobre el perdón.

